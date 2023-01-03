Родители избитого подростка из Нижневартовска требуют ужесточить наказание для нападавших

04 января 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Мама избитого подростка требует возбудить дело по более тяжкой статье УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родственники подростка, которого избили и бросили на морозе в Нижневартовске (ХМАО), возмущены, что уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама потерпевшего. «Ребенка избивали ногами в голову, побои наносили два человека. Мы просим следователей переквалифицировать уголовное дело, так как считаем, что это никакое не хулиганство», — рассказал мать подростка. В окружном СКР пояснили, что есть вероятность переквалификации статьи на более тяжелую. Если в результате расследования будут усмотрены признаки более тяжелого преступления, то статья будет изменена. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 января пара неизвестных избила 17-летнего подростка и бросила на улице без сознания в 30-градусный мороз. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента. Сначала молодой человек отказался от госпитализации, сегодня он принял решение продолжать лечение под присмотром врачей в больнице.

Родственники подростка, которого избили и бросили на морозе в Нижневартовске (ХМАО), возмущены, что уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама потерпевшего. «Ребенка избивали ногами в голову, побои наносили два человека. Мы просим следователей переквалифицировать уголовное дело, так как считаем, что это никакое не хулиганство», — рассказал мать подростка. В окружном СКР пояснили, что есть вероятность переквалификации статьи на более тяжелую. Если в результате расследования будут усмотрены признаки более тяжелого преступления, то статья будет изменена. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 января пара неизвестных избила 17-летнего подростка и бросила на улице без сознания в 30-градусный мороз. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента. Сначала молодой человек отказался от госпитализации, сегодня он принял решение продолжать лечение под присмотром врачей в больнице.