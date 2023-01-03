03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

Родители избитого подростка из Нижневартовска требуют ужесточить наказание для нападавших

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Мама избитого подростка требует возбудить дело по более тяжкой статье УК РФ Фото:

Родственники подростка, которого избили и бросили на морозе в Нижневартовске (ХМАО), возмущены, что уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама потерпевшего.

«Ребенка избивали ногами в голову, побои наносили два человека. Мы просим следователей переквалифицировать уголовное дело, так как считаем, что это никакое не хулиганство», — рассказал мать подростка.

В окружном СКР пояснили, что есть вероятность переквалификации статьи на более тяжелую. Если в результате расследования будут усмотрены признаки более тяжелого преступления, то статья будет изменена.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 января пара неизвестных избила 17-летнего подростка и бросила на улице без сознания в 30-градусный мороз. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента. Сначала молодой человек отказался от госпитализации, сегодня он принял решение продолжать лечение под присмотром врачей в больнице.

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Родственники подростка, которого избили и бросили на морозе в Нижневартовске (ХМАО), возмущены, что уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама потерпевшего. «Ребенка избивали ногами в голову, побои наносили два человека. Мы просим следователей переквалифицировать уголовное дело, так как считаем, что это никакое не хулиганство», — рассказал мать подростка. В окружном СКР пояснили, что есть вероятность переквалификации статьи на более тяжелую. Если в результате расследования будут усмотрены признаки более тяжелого преступления, то статья будет изменена. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 января пара неизвестных избила 17-летнего подростка и бросила на улице без сознания в 30-градусный мороз. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту инцидента. Сначала молодой человек отказался от госпитализации, сегодня он принял решение продолжать лечение под присмотром врачей в больнице.
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