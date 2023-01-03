Полиция ХМАО проведет проверку из-за стрельбы во дворе

Полиция Сургута (ХМАО) проведет проверку после получения информации о стрельбе в одном из дворов города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Сообщений в дежурную часть не поступало. Зарегистрировали самостоятельно, установили адрес, будем устанавливать личность гражданина. Тут усматриваются признаки хулиганства», — отмечает пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.
В сети появилось видео, на котором мужчина заряжает предмет, похожий на оружие и делает несколько выстрелов в воздух. По словам автора видео, это происходило в Сургуте.
Ранее URA.RU рассказывал, что жителя Нефтеюганска (ХМАО) будут судить из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе жилого дома. Мужчина выстрелил из пневматического оружия не менее 16 раз.
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