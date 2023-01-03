03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

Полиция ХМАО проведет проверку из-за стрельбы во дворе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Полиция усматривает признаки хулиганства в действиях «стрелка» Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) проведет проверку после получения информации о стрельбе в одном из дворов города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сообщений в дежурную часть не поступало. Зарегистрировали самостоятельно, установили адрес, будем устанавливать личность гражданина. Тут усматриваются признаки хулиганства», — отмечает пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

В сети появилось видео, на котором мужчина заряжает предмет, похожий на оружие и делает несколько выстрелов в воздух. По словам автора видео, это происходило в Сургуте.

Ранее URA.RU рассказывал, что жителя Нефтеюганска (ХМАО) будут судить из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе жилого дома. Мужчина выстрелил из пневматического оружия не менее 16 раз.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Полиция Сургута (ХМАО) проведет проверку после получения информации о стрельбе в одном из дворов города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сообщений в дежурную часть не поступало. Зарегистрировали самостоятельно, установили адрес, будем устанавливать личность гражданина. Тут усматриваются признаки хулиганства», — отмечает пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. В сети появилось видео, на котором мужчина заряжает предмет, похожий на оружие и делает несколько выстрелов в воздух. По словам автора видео, это происходило в Сургуте. Ранее URA.RU рассказывал, что жителя Нефтеюганска (ХМАО) будут судить из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе жилого дома. Мужчина выстрелил из пневматического оружия не менее 16 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...