Военкор Прокудин раскрыл тактику запугивания в украинской армии

Военкор Прокудин: солдат ВСУ учат врать в плену

05 января 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Солдатам ВСУ военачальники угрожают репрессиями, считает Филипп Прокудин Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военачальники применяют в работе своей армии тактику угроз и репрессий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор «Украина.ру» Филипп Прокудин. «По тому, что я знаю, там репрессии пускают в ход без колебаний. Или этим угрожают. Также это вполне может быть и приемом. Украинских военнослужащих учат тому, что говорить в плену, чтобы они могли списать все на „злых националистов“», — объяснил Филипп Прокудин. По мнению военного корреспондента, генералы ВСУ избегают пленения своих военных, чтобы они не попали под воздействие ВС России. «Хотелось бы предположить, что украинские генералы опасаются воздействия на свои войска нашей специальной пропаганды, разложения своей армии. И в этом смысле всегда хочется видеть более эффективную работу нашего воздействия на ВСУ. В массовом сознании мобилизованного гражданина Украины есть немало вопросов, на которые мы могли бы ответить», — подчеркнул Прокудин. Ранее представитель ВСУ Виталий Лищук заявил, что украинская армия пытается уничтожить всех военных, желающих сдаться в российский плен. Об этом же рассказывал и сержант «Азова» (организация запрещена в РФ и признана террористической и экстремистской) Михаил Швец. Боевики давали «зеленый свет» на расстрел всех, кто пытался сбежать или сдаться в плен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военачальники применяют в работе своей армии тактику угроз и репрессий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор «Украина.ру» Филипп Прокудин. «По тому, что я знаю, там репрессии пускают в ход без колебаний. Или этим угрожают. Также это вполне может быть и приемом. Украинских военнослужащих учат тому, что говорить в плену, чтобы они могли списать все на „злых националистов“», — объяснил Филипп Прокудин. По мнению военного корреспондента, генералы ВСУ избегают пленения своих военных, чтобы они не попали под воздействие ВС России. «Хотелось бы предположить, что украинские генералы опасаются воздействия на свои войска нашей специальной пропаганды, разложения своей армии. И в этом смысле всегда хочется видеть более эффективную работу нашего воздействия на ВСУ. В массовом сознании мобилизованного гражданина Украины есть немало вопросов, на которые мы могли бы ответить», — подчеркнул Прокудин. Ранее представитель ВСУ Виталий Лищук заявил, что украинская армия пытается уничтожить всех военных, желающих сдаться в российский плен. Об этом же рассказывал и сержант «Азова» (организация запрещена в РФ и признана террористической и экстремистской) Михаил Швец. Боевики давали «зеленый свет» на расстрел всех, кто пытался сбежать или сдаться в плен.