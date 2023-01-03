РИАН: боец ВСУ пожаловался на жестокое обращение сослуживцев к сдавшимся в плен

Украинские части открыли минометный огонь по своим сослуживцам, решившим сдаться в плен российским военным. Об этом рассказал пленный военнослужащий украинской армии Виталий Лищук.
«Мы сдались [в плен], наша украинская сторона начала бросать минами по нам. Ваши ребята (российские военные, прим. URA.RU) нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли, когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом», — приводит слова пленного украинского военнослужащего Виталия Лищука РИА «Новости». Он считает, что таким образом ВСУ хотела уничтожить всех сдавшихся в плен украинских военных.
Ранее URA.RU рассказало, что украинские военные сдаются в плен российским частям, как только им предоставляется такая возможность. Позднее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о большом количестве пленных, захваченных бойцами ЧВК «Вагнер».
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Украинские части открыли минометный огонь по своим сослуживцам, решившим сдаться в плен российским военным. Об этом рассказал пленный военнослужащий украинской армии Виталий Лищук. «Мы сдались [в плен], наша украинская сторона начала бросать минами по нам. Ваши ребята (российские военные, прим. URA.RU) нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли, когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом», — приводит слова пленного украинского военнослужащего Виталия Лищука РИА «Новости». Он считает, что таким образом ВСУ хотела уничтожить всех сдавшихся в плен украинских военных. Ранее URA.RU рассказало, что украинские военные сдаются в плен российским частям, как только им предоставляется такая возможность. Позднее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о большом количестве пленных, захваченных бойцами ЧВК «Вагнер».