РИАН: боец ВСУ пожаловался на жестокое обращение сослуживцев к сдавшимся в плен 04 января 2023 в 05:32 Размер текста - 17 + Украинские военные открыли минометный огонь по сдавшимся в российский плен солдатам ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские части открыли минометный огонь по своим сослуживцам, решившим сдаться в плен российским военным. Об этом рассказал пленный военнослужащий украинской армии Виталий Лищук. «Мы сдались [в плен], наша украинская сторона начала бросать минами по нам. Ваши ребята (российские военные, прим. URA.RU) нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли, когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом», — приводит слова пленного украинского военнослужащего Виталия Лищука РИА «Новости». Он считает, что таким образом ВСУ хотела уничтожить всех сдавшихся в плен украинских военных. Ранее URA.RU рассказало, что украинские военные сдаются в плен российским частям, как только им предоставляется такая возможность. Позднее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о большом количестве пленных, захваченных бойцами ЧВК «Вагнер». Украинские части открыли минометный огонь по своим сослуживцам, решившим сдаться в плен российским военным. Об этом рассказал пленный военнослужащий украинской армии Виталий Лищук. «Мы сдались [в плен], наша украинская сторона начала бросать минами по нам. Ваши ребята (российские военные, прим. URA.RU) нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли, когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом», — приводит слова пленного украинского военнослужащего Виталия Лищука РИА «Новости». Он считает, что таким образом ВСУ хотела уничтожить всех сдавшихся в плен украинских военных. Ранее URA.RU рассказало, что украинские военные сдаются в плен российским частям, как только им предоставляется такая возможность. Позднее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о большом количестве пленных, захваченных бойцами ЧВК «Вагнер». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям