РИА «Новости»: боевики «Азова»* раскрыли, что командиры ВСУ делали с теми, кто хотел сдаться

РИА «Новости»: боевикам «Азова»*, желавшим сдаться, командиры в Мариуполе угрожали расстрелом

16 октября 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Командиры ВСУ угрожали расстрелом солдатам за сдачу в плен Фото: Валерий Мельников, РИА «Новости» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом боевикам из полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической и экстремистской организацией), если те хотели сбежать или сдаться. Об этом рассказал сержант организации Михаил Швец. «Азовсталь»… если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зеленый (свет), так сказать, на расстрел. Был такой с позывным «Дэнсон», который хотел бросить оружие и сбежать, так как он был из Мариуполя. Ему пригрозили, что если он бросит ствол, то они его расстреляют», — доложил сержант «Азова»* Михаил Швец. Кроме того, старший сержант Виталий Катранич сообщил, как ему однажды командир приказал «расстреливать как дезертиров» всех, кто посмеет уйти. Верховный суд России 2 августа признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией и запретил их деятельность. Членов нацбатальона обвинили в обстрелах Донбасса, пытках, похищениях и атаках на мирных граждан. Генпрокурор России Игорь Краснов заявлял, что установлены факты, которые подтверждают использование «Азовом» запрещенных методов и средств ведения боевых действий. *Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.

Украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом боевикам из полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической и экстремистской организацией), если те хотели сбежать или сдаться. Об этом рассказал сержант организации Михаил Швец. «Азовсталь»… если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зеленый (свет), так сказать, на расстрел. Был такой с позывным «Дэнсон», который хотел бросить оружие и сбежать, так как он был из Мариуполя. Ему пригрозили, что если он бросит ствол, то они его расстреляют», — доложил сержант «Азова»* Михаил Швец. Кроме того, старший сержант Виталий Катранич сообщил, как ему однажды командир приказал «расстреливать как дезертиров» всех, кто посмеет уйти. Верховный суд России 2 августа признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией и запретил их деятельность. Членов нацбатальона обвинили в обстрелах Донбасса, пытках, похищениях и атаках на мирных граждан. Генпрокурор России Игорь Краснов заявлял, что установлены факты, которые подтверждают использование «Азовом» запрещенных методов и средств ведения боевых действий. *Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.