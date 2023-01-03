Челябинский губернатор прервал новогодние каникулы ради инспекционной поездки. Фото

04 января 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер 4 января проинспектировал Брединский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 января совершил инспекционную поездку в Брединский район. Об этом сообщил он сам. «Первый рабочий выезд в новом году, несмотря на праздники — в Брединский район, самый большой и самый южный муниципалитет Челябинской области. Поводов поездки несколько. В том числе проконтролировал исполнение своих поручений по итогам прошлых поездок», — написал Текслер в своем telegram-канале. В частности, глава региона открыл физкультурно-оздоровительный комплекс, о котором долго просили местные жители. ФОК располагает универсальным залом для нескольких видов спорта. Здесь имеются раздевалки с душевыми и кабинет врача. На открытом воздухе комплекс есть стадион с футбольным полем, легкоатлетическими беговыми дорожками и спортплощадкой. В планах — освещение стадиона, закупка оборудования для тренажерного зала и инвентаря для лыжных гонок. На традиционном хоккейном турнире, который проводит в селе Маяк фермер Сабет Канатпаев, губернатор пообещал рассмотреть возможность строительства в районе ледового катка. Также он проконтролировал ход ремонта Дома культуры, дорожных ремонтов, реконструкции терапевтического отделения районной больницы и ход газификации. Алексей Текслер встретился с жителями Брединского района Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Побывал на хоккейном турнире Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области И посетил сыроваренное производство Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Брединский сыр расходится по всей Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 января совершил инспекционную поездку в Брединский район. Об этом сообщил он сам. «Первый рабочий выезд в новом году, несмотря на праздники — в Брединский район, самый большой и самый южный муниципалитет Челябинской области. Поводов поездки несколько. В том числе проконтролировал исполнение своих поручений по итогам прошлых поездок», — написал Текслер в своем telegram-канале. В частности, глава региона открыл физкультурно-оздоровительный комплекс, о котором долго просили местные жители. ФОК располагает универсальным залом для нескольких видов спорта. Здесь имеются раздевалки с душевыми и кабинет врача. На открытом воздухе комплекс есть стадион с футбольным полем, легкоатлетическими беговыми дорожками и спортплощадкой. В планах — освещение стадиона, закупка оборудования для тренажерного зала и инвентаря для лыжных гонок. На традиционном хоккейном турнире, который проводит в селе Маяк фермер Сабет Канатпаев, губернатор пообещал рассмотреть возможность строительства в районе ледового катка. Также он проконтролировал ход ремонта Дома культуры, дорожных ремонтов, реконструкции терапевтического отделения районной больницы и ход газификации.