Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 января совершил инспекционную поездку в Брединский район. Об этом сообщил он сам.
«Первый рабочий выезд в новом году, несмотря на праздники — в Брединский район, самый большой и самый южный муниципалитет Челябинской области. Поводов поездки несколько. В том числе проконтролировал исполнение своих поручений по итогам прошлых поездок», — написал Текслер в своем telegram-канале.
В частности, глава региона открыл физкультурно-оздоровительный комплекс, о котором долго просили местные жители. ФОК располагает универсальным залом для нескольких видов спорта. Здесь имеются раздевалки с душевыми и кабинет врача. На открытом воздухе комплекс есть стадион с футбольным полем, легкоатлетическими беговыми дорожками и спортплощадкой. В планах — освещение стадиона, закупка оборудования для тренажерного зала и инвентаря для лыжных гонок.
На традиционном хоккейном турнире, который проводит в селе Маяк фермер Сабет Канатпаев, губернатор пообещал рассмотреть возможность строительства в районе ледового катка. Также он проконтролировал ход ремонта Дома культуры, дорожных ремонтов, реконструкции терапевтического отделения районной больницы и ход газификации.
Алексей Текслер встретился с жителями Брединского района
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Побывал на хоккейном турнире
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
И посетил сыроваренное производство
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Брединский сыр расходится по всей Челябинской области
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 января совершил инспекционную поездку в Брединский район. Об этом сообщил он сам. «Первый рабочий выезд в новом году, несмотря на праздники — в Брединский район, самый большой и самый южный муниципалитет Челябинской области. Поводов поездки несколько. В том числе проконтролировал исполнение своих поручений по итогам прошлых поездок», — написал Текслер в своем telegram-канале. В частности, глава региона открыл физкультурно-оздоровительный комплекс, о котором долго просили местные жители. ФОК располагает универсальным залом для нескольких видов спорта. Здесь имеются раздевалки с душевыми и кабинет врача. На открытом воздухе комплекс есть стадион с футбольным полем, легкоатлетическими беговыми дорожками и спортплощадкой. В планах — освещение стадиона, закупка оборудования для тренажерного зала и инвентаря для лыжных гонок. На традиционном хоккейном турнире, который проводит в селе Маяк фермер Сабет Канатпаев, губернатор пообещал рассмотреть возможность строительства в районе ледового катка. Также он проконтролировал ход ремонта Дома культуры, дорожных ремонтов, реконструкции терапевтического отделения районной больницы и ход газификации.