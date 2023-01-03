03 января 2023
02 января 2023

Челябинский губернатор прервал новогодние каникулы ради инспекционной поездки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер 4 января проинспектировал Брединский район Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 января совершил инспекционную поездку в Брединский район. Об этом сообщил он сам.

«Первый рабочий выезд в новом году, несмотря на праздники — в Брединский район, самый большой и самый южный муниципалитет Челябинской области. Поводов поездки несколько. В том числе проконтролировал исполнение своих поручений по итогам прошлых поездок», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В частности, глава региона открыл физкультурно-оздоровительный комплекс, о котором долго просили местные жители. ФОК располагает универсальным залом для нескольких видов спорта. Здесь имеются раздевалки с душевыми и кабинет врача. На открытом воздухе комплекс есть стадион с футбольным полем, легкоатлетическими беговыми дорожками и спортплощадкой. В планах — освещение стадиона, закупка оборудования для тренажерного зала и инвентаря для лыжных гонок.

На традиционном хоккейном турнире, который проводит в селе Маяк фермер Сабет Канатпаев, губернатор пообещал рассмотреть возможность строительства в районе ледового катка. Также он проконтролировал ход ремонта Дома культуры, дорожных ремонтов, реконструкции терапевтического отделения районной больницы и ход газификации.

Алексей Текслер встретился с жителями Брединского района
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Побывал на хоккейном турнире
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И посетил сыроваренное производство
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Брединский сыр расходится по всей Челябинской области
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 января совершил инспекционную поездку в Брединский район. Об этом сообщил он сам. «Первый рабочий выезд в новом году, несмотря на праздники — в Брединский район, самый большой и самый южный муниципалитет Челябинской области. Поводов поездки несколько. В том числе проконтролировал исполнение своих поручений по итогам прошлых поездок», — написал Текслер в своем telegram-канале. В частности, глава региона открыл физкультурно-оздоровительный комплекс, о котором долго просили местные жители. ФОК располагает универсальным залом для нескольких видов спорта. Здесь имеются раздевалки с душевыми и кабинет врача. На открытом воздухе комплекс есть стадион с футбольным полем, легкоатлетическими беговыми дорожками и спортплощадкой. В планах — освещение стадиона, закупка оборудования для тренажерного зала и инвентаря для лыжных гонок. На традиционном хоккейном турнире, который проводит в селе Маяк фермер Сабет Канатпаев, губернатор пообещал рассмотреть возможность строительства в районе ледового катка. Также он проконтролировал ход ремонта Дома культуры, дорожных ремонтов, реконструкции терапевтического отделения районной больницы и ход газификации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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