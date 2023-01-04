Военный аналитик спрогнозировал новые вооруженные конфликты в 2023 году

Аналитик Прохватилов предрек расправу поляков над украинцами и нападение на Южную Осетию

05 января 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Польша может ввести свои войска на Украину, сказал Владимир Прохватилов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В 2023 году ожидается ввод польских войск на Украину, продолжение косовского конфликта и смена власти в Казахстане. Также не исключено нападение Грузии на Южную Осетию. Таким мнением с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «В Польше простой народ понимает, что высока вероятность того, что их страна примет непосредственное участие в украинском конфликте. Скорее всего это произойдет в виде ввода частных военных компаний. Возможно, если на Украине начнется хаос, то Польша официально введет свои войска на Западную Украину и вернет свой любимый Львов. Весьма вероятны столкновения между украинскими и польскими войсками. Поляки в принципе Украину ненавидят за польскую резню. И кто гарантирует, что там не будут факты мести и расправ», — сказал Владимир Прохватилов. Грузия готовится к нападению на Южную Осетию, пока Россия отвлечена на Украину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Аналитик также отметил, что Южной Осетии грозит вооруженный конфликт. «Грузия ведет себя очень хитро. На границе с Южной Осетией стоит 30- тысячная армия. Если позиции России ослабнут в ходе спецоперации, то Грузия вторгнется в Южную Осетию, и не исключено, что у РФ не будет возможности помочь, поскольку она слишком завязана на Украине сейчас», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в Казахстане еще сильнее начнет процветать русофобство. «Я абсолютно уверен, что там переменится власть. Сейчас президент Касым-Жомарт Токаев под огромным натиском Запада. Сдает все, что можно в пользу прозападных настроений. Он открыл мемориал жертв январского путча, амнистировал 1500 путчистов. И посадил в тюрьмы полсотни силовиков, которые их задерживали. Де-факто к власти придут западные политики, а Токаев останется номинально. Начнется такое русофобство, неприкрытые репрессии в адрес русских, русскоязычных и даже китайцев. Это приведет к исходу других национальностей из Казахстана и грозит развалом экономики страны», — добавил эксперт. Сербия не может противостоять НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Прохватилов подчеркнул, что сербско-косовский конфликт ждет продолжение. «Наиболее вероятно, на севере Косово косовский спецназ войдет в сербские анклавы. Сейчас президент Сербии Александр Вучич сдался под натиском Евросоюза. Если войска НАТО войдут, они выметут сербскую армию ото всюду, куда бы она пожелала войти. По всей вероятности, Косово окончательно поберет под себя все территории, где раньше проживали сербы», — сказал специалист. Еще один конфликт может разгореться в Азии. «Тревожит меня обстановка в Таджикистане в Горном Бадахшане. Там идет единственная сухопутная дорога наркотрафика из Афганистана. Сейчас таджикские власти подавили силой там восстание. Но армия и силовики настолько слабы, что если позиции России ослабнут, в Горном Бадахшане возникнет новое, которое будет угрожать раскинуться на всю центральную Азию», — заключил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году ожидается ввод польских войск на Украину, продолжение косовского конфликта и смена власти в Казахстане. Также не исключено нападение Грузии на Южную Осетию. Таким мнением с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «В Польше простой народ понимает, что высока вероятность того, что их страна примет непосредственное участие в украинском конфликте. Скорее всего это произойдет в виде ввода частных военных компаний. Возможно, если на Украине начнется хаос, то Польша официально введет свои войска на Западную Украину и вернет свой любимый Львов. Весьма вероятны столкновения между украинскими и польскими войсками. Поляки в принципе Украину ненавидят за польскую резню. И кто гарантирует, что там не будут факты мести и расправ», — сказал Владимир Прохватилов. Аналитик также отметил, что Южной Осетии грозит вооруженный конфликт. «Грузия ведет себя очень хитро. На границе с Южной Осетией стоит 30- тысячная армия. Если позиции России ослабнут в ходе спецоперации, то Грузия вторгнется в Южную Осетию, и не исключено, что у РФ не будет возможности помочь, поскольку она слишком завязана на Украине сейчас», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в Казахстане еще сильнее начнет процветать русофобство. «Я абсолютно уверен, что там переменится власть. Сейчас президент Касым-Жомарт Токаев под огромным натиском Запада. Сдает все, что можно в пользу прозападных настроений. Он открыл мемориал жертв январского путча, амнистировал 1500 путчистов. И посадил в тюрьмы полсотни силовиков, которые их задерживали. Де-факто к власти придут западные политики, а Токаев останется номинально. Начнется такое русофобство, неприкрытые репрессии в адрес русских, русскоязычных и даже китайцев. Это приведет к исходу других национальностей из Казахстана и грозит развалом экономики страны», — добавил эксперт. Прохватилов подчеркнул, что сербско-косовский конфликт ждет продолжение. «Наиболее вероятно, на севере Косово косовский спецназ войдет в сербские анклавы. Сейчас президент Сербии Александр Вучич сдался под натиском Евросоюза. Если войска НАТО войдут, они выметут сербскую армию ото всюду, куда бы она пожелала войти. По всей вероятности, Косово окончательно поберет под себя все территории, где раньше проживали сербы», — сказал специалист. Еще один конфликт может разгореться в Азии. «Тревожит меня обстановка в Таджикистане в Горном Бадахшане. Там идет единственная сухопутная дорога наркотрафика из Афганистана. Сейчас таджикские власти подавили силой там восстание. Но армия и силовики настолько слабы, что если позиции России ослабнут, в Горном Бадахшане возникнет новое, которое будет угрожать раскинуться на всю центральную Азию», — заключил специалист.