Врач Машковский: грипп сокращает продолжительность жизни

05 января 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Грипп опасен осложнениями на сердце и сосуды, считает Евгений Машковский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осложнения после гриппа, в частности в области сердечно-сосудистой системы, могут влиять на сокращение продолжительности жизни. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач, эксперт медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Евгений Машковский. «Исследований, которые бы показывали непосредственное влияние вируса на сокращение продолжительности жизни нет. Однако различные осложнения на внутренние органы, в том числе сердечно-сосудистой системы, которые могут возникать после гриппа, могут косвенно влиять и сокращать продолжительность жизни. Поэтому очень важно, во-первых, при заболевании соблюдать все назначения врача и не бежать больными на работу или на учебу, а, во-вторых, после выздоровления сохранять режим. То есть, аккуратно повышать уровень физической нагрузки, разнообразно питаться, полноценно высыпаться, чтобы полностью восстановиться», — объяснил Евгений Машковский. Кандидат медицинских наук подчеркнул, что частые заболевания могут стать причиной развития хронической усталости. «Обычно за сезон гриппом болеют не более одного-двух раз. Потому что после первой болезни формируется непродолжительный иммунитет к циркулирующему штамму, который позволяет человеку не заболевать. И очень часто люди путают — не всегда новое заболевание может быть гриппом, могут быть и какие-то другие вирусные простудные. Естественно, общее состояние интоксикации, длительная ослабленность из-за частых болезней ослабляют организм, и у человека возникает хроническая усталость», — добавил Машковский. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале распространения в России вида гриппа В. Он протекает также тяжело, как А. Врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян отметила, что грипп наиболее опасен своими осложнениями и негативными последствиями для различных систем организма, в том числе женской репродуктивной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осложнения после гриппа, в частности в области сердечно-сосудистой системы, могут влиять на сокращение продолжительности жизни. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач, эксперт медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Евгений Машковский. «Исследований, которые бы показывали непосредственное влияние вируса на сокращение продолжительности жизни нет. Однако различные осложнения на внутренние органы, в том числе сердечно-сосудистой системы, которые могут возникать после гриппа, могут косвенно влиять и сокращать продолжительность жизни. Поэтому очень важно, во-первых, при заболевании соблюдать все назначения врача и не бежать больными на работу или на учебу, а, во-вторых, после выздоровления сохранять режим. То есть, аккуратно повышать уровень физической нагрузки, разнообразно питаться, полноценно высыпаться, чтобы полностью восстановиться», — объяснил Евгений Машковский. Кандидат медицинских наук подчеркнул, что частые заболевания могут стать причиной развития хронической усталости. «Обычно за сезон гриппом болеют не более одного-двух раз. Потому что после первой болезни формируется непродолжительный иммунитет к циркулирующему штамму, который позволяет человеку не заболевать. И очень часто люди путают — не всегда новое заболевание может быть гриппом, могут быть и какие-то другие вирусные простудные. Естественно, общее состояние интоксикации, длительная ослабленность из-за частых болезней ослабляют организм, и у человека возникает хроническая усталость», — добавил Машковский. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале распространения в России вида гриппа В. Он протекает также тяжело, как А. Врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян отметила, что грипп наиболее опасен своими осложнениями и негативными последствиями для различных систем организма, в том числе женской репродуктивной.