03 января 2023

Гинцбург предупредил об опасном варианте гриппа, который наносит серьезный ущерб здоровью

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Новый вариант гриппа не способен вызвать эпидемию Фото:

В России начал распространяться вид гриппа В, который протекает так же тяжело, как предыдущий. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам специалиста, вариант гриппа В не может вызывать пандемию.

«На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый и не лучше гриппа А. <…> Сейчас его какое-то количество уже циркулирует, один другой вытесняет», — рассказал Гинцбург изданию «ТАСС».

Ранее URA.RU писало, что эпидемия гриппа в 2023 году будет слабее, чем в 2022. Об этом сообщил иммунолог. По словам эксперта, эпидемия заболевания в России закончится в апреле и вернется в середине осени 2023 года.

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В России начал распространяться вид гриппа В, который протекает так же тяжело, как предыдущий. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам специалиста, вариант гриппа В не может вызывать пандемию. «На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый и не лучше гриппа А. <…> Сейчас его какое-то количество уже циркулирует, один другой вытесняет», — рассказал Гинцбург изданию «ТАСС». Ранее URA.RU писало, что эпидемия гриппа в 2023 году будет слабее, чем в 2022. Об этом сообщил иммунолог. По словам эксперта, эпидемия заболевания в России закончится в апреле и вернется в середине осени 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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