Гинцбург предупредил об опасном варианте гриппа, который наносит серьезный ущерб здоровью

В России начал распространяться вид гриппа В, который протекает так же тяжело, как предыдущий. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам специалиста, вариант гриппа В не может вызывать пандемию.
«На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый и не лучше гриппа А. <…> Сейчас его какое-то количество уже циркулирует, один другой вытесняет», — рассказал Гинцбург изданию «ТАСС».
Ранее URA.RU писало, что эпидемия гриппа в 2023 году будет слабее, чем в 2022. Об этом сообщил иммунолог. По словам эксперта, эпидемия заболевания в России закончится в апреле и вернется в середине осени 2023 года.
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