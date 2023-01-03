Гинцбург предупредил об опасном варианте гриппа, который наносит серьезный ущерб здоровью

04 января 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Новый вариант гриппа не способен вызвать эпидемию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России начал распространяться вид гриппа В, который протекает так же тяжело, как предыдущий. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам специалиста, вариант гриппа В не может вызывать пандемию. «На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый и не лучше гриппа А. <…> Сейчас его какое-то количество уже циркулирует, один другой вытесняет», — рассказал Гинцбург изданию «ТАСС». Ранее URA.RU писало, что эпидемия гриппа в 2023 году будет слабее, чем в 2022. Об этом сообщил иммунолог. По словам эксперта, эпидемия заболевания в России закончится в апреле и вернется в середине осени 2023 года.

В России начал распространяться вид гриппа В, который протекает так же тяжело, как предыдущий. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам специалиста, вариант гриппа В не может вызывать пандемию. «На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый и не лучше гриппа А. <…> Сейчас его какое-то количество уже циркулирует, один другой вытесняет», — рассказал Гинцбург изданию «ТАСС». Ранее URA.RU писало, что эпидемия гриппа в 2023 году будет слабее, чем в 2022. Об этом сообщил иммунолог. По словам эксперта, эпидемия заболевания в России закончится в апреле и вернется в середине осени 2023 года.