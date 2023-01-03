03 января 2023
02 января 2023

Путин назначил судей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин подписал документ о назначении судей в ХМАО Фото:

Президент России Владимир Путин назначил четырех судей в ХМАО. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить председателя Белоярского горсуда Андрея Ланина. Назначить судей Наталью Моисееву в Нефтеюганский районный, Анастасию Забору в Нижневартовский районный и Алексея Корякина в Сургутский городской суды», — уточняется в документе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО заместителем председателя Нижневартовского городского суда была назначена Ольга Громовая. В Ханты-Мансийском районном суде назначен Александр Яковлев.

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Президент России Владимир Путин назначил четырех судей в ХМАО. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить председателя Белоярского горсуда Андрея Ланина. Назначить судей Наталью Моисееву в Нефтеюганский районный, Анастасию Забору в Нижневартовский районный и Алексея Корякина в Сургутский городской суды», — уточняется в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО заместителем председателя Нижневартовского городского суда была назначена Ольга Громовая. В Ханты-Мансийском районном суде назначен Александр Яковлев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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