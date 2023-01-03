Путин назначил судей в ХМАО

Владимир Путин подписал документ о назначении судей в ХМАО
Президент России Владимир Путин назначил четырех судей в ХМАО. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить председателя Белоярского горсуда Андрея Ланина. Назначить судей Наталью Моисееву в Нефтеюганский районный, Анастасию Забору в Нижневартовский районный и Алексея Корякина в Сургутский городской суды», — уточняется в документе.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО заместителем председателя Нижневартовского городского суда была назначена Ольга Громовая. В Ханты-Мансийском районном суде назначен Александр Яковлев.
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