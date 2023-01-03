Беременную свердловчанку покусала стая собак. Фото

04 января 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Бродячие собаки напали на беременную женщину Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Серове (Свердловская область) бродячие собаки покусали беременную женщину. Информация появилась в сообществе «#SEROVDETKA, Серов» в социальной сети «ВКонтакте». «Ходить страшно по городу, собаки с ума сошли, им удалось прокусить одежду. Я беременна, если бы не прохожий мужчина, не знаю, что было бы со мной», — передает сообщество слова пострадавшей. По словам женщины, ее ребенок ходит в школу по этой же дороге. «Что теперь ребенку выдавать баллончик», — возмутилась серовчанка. Ранее URA.RU сообщало, что в Тавде на школьников, идущих на занятия, напала стая собак. Местные жители помогли отбиться от животных. Беременную свердловчанку покусала стая собак Фото: #SEROVDETKA, Серов В Серове беременную женщину покусали собаки Фото: #SEROVDETKA, Серов

В Серове (Свердловская область) бродячие собаки покусали беременную женщину. Информация появилась в сообществе «#SEROVDETKA, Серов» в социальной сети «ВКонтакте». «Ходить страшно по городу, собаки с ума сошли, им удалось прокусить одежду. Я беременна, если бы не прохожий мужчина, не знаю, что было бы со мной», — передает сообщество слова пострадавшей. По словам женщины, ее ребенок ходит в школу по этой же дороге. «Что теперь ребенку выдавать баллончик», — возмутилась серовчанка. Ранее URA.RU сообщало, что в Тавде на школьников, идущих на занятия, напала стая собак. Местные жители помогли отбиться от животных.