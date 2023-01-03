03 января 2023

Беременную свердловчанку покусала стая собак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, бездомные животные, собаки, бездомные собаки
Бродячие собаки напали на беременную женщину Фото:

В Серове (Свердловская область) бродячие собаки покусали беременную женщину. Информация появилась в сообществе «#SEROVDETKA, Серов» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ходить страшно по городу, собаки с ума сошли, им удалось прокусить одежду. Я беременна, если бы не прохожий мужчина, не знаю, что было бы со мной», — передает сообщество слова пострадавшей.

По словам женщины, ее ребенок ходит в школу по этой же дороге. «Что теперь ребенку выдавать баллончик», — возмутилась серовчанка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тавде на школьников, идущих на занятия, напала стая собак. Местные жители помогли отбиться от животных.

Беременную свердловчанку покусала стая собак
Фото:
В Серове беременную женщину покусали собаки
Фото:

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В Серове (Свердловская область) бродячие собаки покусали беременную женщину. Информация появилась в сообществе «#SEROVDETKA, Серов» в социальной сети «ВКонтакте». «Ходить страшно по городу, собаки с ума сошли, им удалось прокусить одежду. Я беременна, если бы не прохожий мужчина, не знаю, что было бы со мной», — передает сообщество слова пострадавшей. По словам женщины, ее ребенок ходит в школу по этой же дороге. «Что теперь ребенку выдавать баллончик», — возмутилась серовчанка. Ранее URA.RU сообщало, что в Тавде на школьников, идущих на занятия, напала стая собак. Местные жители помогли отбиться от животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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