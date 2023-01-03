Бродячие собаки напали на беременную женщину
В Серове (Свердловская область) бродячие собаки покусали беременную женщину. Информация появилась в сообществе «#SEROVDETKA, Серов» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ходить страшно по городу, собаки с ума сошли, им удалось прокусить одежду. Я беременна, если бы не прохожий мужчина, не знаю, что было бы со мной», — передает сообщество слова пострадавшей.
По словам женщины, ее ребенок ходит в школу по этой же дороге. «Что теперь ребенку выдавать баллончик», — возмутилась серовчанка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тавде на школьников, идущих на занятия, напала стая собак. Местные жители помогли отбиться от животных.
Беременную свердловчанку покусала стая собак
В Серове беременную женщину покусали собаки
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