Юристы назвали новогодние подарки, за которые придется заплатить налог

Юристы: новогодние подарки, стоимостью свыше 4000 рублей, облагаются налогом

05 января 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Работодатель сам удерживает налог с дорогого подарка, напомнила Лариса Крушанова Фото: Дарья Попова © URA.RU Налогом облагаются новогодние подарки от работодателя, стоимость которых превышает сумму в 4000 рублей. Об этом URA.RU рассказали доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова и член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко. «Чаще всего россияне получают подарки на Новый год. В зависимости от специфики и того, кто вручает, дары могут облагаться налогом. Если подарок от работодателя, то он самостоятельно удерживает 13%-й налог на доходы. Как правило, из зарплаты работника. Но если стоимость такого подарка не превышает сумму в 4000 рублей, то он налогом не облагается. Как и денежный, вне зависимости от суммы и дарителя. Правда, чтобы такой подарок не мог расцениваться как взятка, на него следует оформить договор дарения, который по желанию можно заверить у нотариуса», — объяснила Лариса Крушанова. Собеседник агентства добавила, что облагаться налогом могут также подарки не от работодателей. «Подлежат обязательной уплате НДФЛ дары в виде недвижимости, транспортного средства, акций, долей, паев, полученные от физических лиц, не являющихся членами семьи, то есть супругами, или близкими родственниками. То есть не родителями, детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками», — подчеркнула Крушанова. По мнению Валентины Бондаренко, исчислить НДФЛ с подарка от работодателя необходимо в день его вручения. «Исчислить НДФЛ с подарка нужно в день вручения. Удержать налог — в ближайший день выплаты зарплаты. Перечислить налог — на следующий день после удержания. Новогодние подарки являются объектом налогообложения НДС (налог на добавленную стоимость, — прим. URA.RU). При этом неважно, произведен ли он самой компанией или куплен у третьих лиц. По ст. 217 НК РФ п. 28 подарки от организаций не облагаются налогом в сумме до 4 000 рублей», — заявила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Налогом облагаются новогодние подарки от работодателя, стоимость которых превышает сумму в 4000 рублей. Об этом URA.RU рассказали доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова и член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко. «Чаще всего россияне получают подарки на Новый год. В зависимости от специфики и того, кто вручает, дары могут облагаться налогом. Если подарок от работодателя, то он самостоятельно удерживает 13%-й налог на доходы. Как правило, из зарплаты работника. Но если стоимость такого подарка не превышает сумму в 4000 рублей, то он налогом не облагается. Как и денежный, вне зависимости от суммы и дарителя. Правда, чтобы такой подарок не мог расцениваться как взятка, на него следует оформить договор дарения, который по желанию можно заверить у нотариуса», — объяснила Лариса Крушанова. Собеседник агентства добавила, что облагаться налогом могут также подарки не от работодателей. «Подлежат обязательной уплате НДФЛ дары в виде недвижимости, транспортного средства, акций, долей, паев, полученные от физических лиц, не являющихся членами семьи, то есть супругами, или близкими родственниками. То есть не родителями, детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками», — подчеркнула Крушанова. По мнению Валентины Бондаренко, исчислить НДФЛ с подарка от работодателя необходимо в день его вручения. «Исчислить НДФЛ с подарка нужно в день вручения. Удержать налог — в ближайший день выплаты зарплаты. Перечислить налог — на следующий день после удержания. Новогодние подарки являются объектом налогообложения НДС (налог на добавленную стоимость, — прим. URA.RU). При этом неважно, произведен ли он самой компанией или куплен у третьих лиц. По ст. 217 НК РФ п. 28 подарки от организаций не облагаются налогом в сумме до 4 000 рублей», — заявила она.