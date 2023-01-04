04 января 2023
03 января 2023
02 января 2023

В Нижневартовске два человека пострадали в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, гибдд, дпс, зима, гаи
Пользователи соцсетей сообщили о двух пострадавших, которых передали в руки медиков после ДТП Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке проспекта Победы и улицы Омская произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Соответствующий пост опубликован в группе «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП на Омская/Победы. Двух пострадавших увезли медики», — подписаны фотографии с места аварии.

В комментариях под постом пользователь Светлана Сафиуллина высказала возмущение. «Вот езжу каждый день, волосы дыбом постоянно, носятся, ездят как хотят! Когда же это кончится?!» — отметила она.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Обновлено, 23:45: Lexus не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2115», сообщается в telegram-канале N1. «Девятнадцатилетние водитель и пассажирка „пятнашки“, а также ребенок из автомобиля Lexus получили травмы и скорой помощью доставлены в городскую больницу», — указано в сообщении.

В ДТП пострадали два человека
Пострадавших передали в руки медиков

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В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке проспекта Победы и улицы Омская произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Соответствующий пост опубликован в группе «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП на Омская/Победы. Двух пострадавших увезли медики», — подписаны фотографии с места аварии. В комментариях под постом пользователь Светлана Сафиуллина высказала возмущение. «Вот езжу каждый день, волосы дыбом постоянно, носятся, ездят как хотят! Когда же это кончится?!» — отметила она. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Обновлено, 23:45: Lexus не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2115», сообщается в telegram-канале N1. «Девятнадцатилетние водитель и пассажирка „пятнашки“, а также ребенок из автомобиля Lexus получили травмы и скорой помощью доставлены в городскую больницу», — указано в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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