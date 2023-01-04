В Нижневартовске два человека пострадали в ДТП. Фото

04 января 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсетей сообщили о двух пострадавших, которых передали в руки медиков после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке проспекта Победы и улицы Омская произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Соответствующий пост опубликован в группе «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП на Омская/Победы. Двух пострадавших увезли медики», — подписаны фотографии с места аварии. В комментариях под постом пользователь Светлана Сафиуллина высказала возмущение. «Вот езжу каждый день, волосы дыбом постоянно, носятся, ездят как хотят! Когда же это кончится?!» — отметила она. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Обновлено, 23:45: Lexus не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2115», сообщается в telegram-канале N1. «Девятнадцатилетние водитель и пассажирка „пятнашки“, а также ребенок из автомобиля Lexus получили травмы и скорой помощью доставлены в городскую больницу», — указано в сообщении. В ДТП пострадали два человека «ЧП Нижневартовска», «ВКонтакте» Пострадавших передали в руки медиков «ЧП Нижневартовска», «ВКонтакте»

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке проспекта Победы и улицы Омская произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Соответствующий пост опубликован в группе «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП на Омская/Победы. Двух пострадавших увезли медики», — подписаны фотографии с места аварии. В комментариях под постом пользователь Светлана Сафиуллина высказала возмущение. «Вот езжу каждый день, волосы дыбом постоянно, носятся, ездят как хотят! Когда же это кончится?!» — отметила она. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Обновлено, 23:45: Lexus не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2115», сообщается в telegram-канале N1. «Девятнадцатилетние водитель и пассажирка „пятнашки“, а также ребенок из автомобиля Lexus получили травмы и скорой помощью доставлены в городскую больницу», — указано в сообщении.