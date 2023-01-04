В Челябинске продается ресторан грузинской кухни. Объявление об этом размещено на популярном сайте объявлений.
«Продается отличный ресторан в хорошей локации с действующей клиентской базой. Общей площадью 420 м². Помещение продается со всем оборудованием, мебелью, посудой. Удачная локация. Рядом Эво Парк, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик», — сказано в объявлении на «Авито».
Продавец указал цену в 26 млн 300 тысяч рублей. Судя по адресу, указанному в объявлении (Монакова, 4), на продажу выставлен ресторан «Ромео».
Судя по указанному в объявлении адресу, на продажу выставлен ресторан грузинской кухни «Ромео»
Фото: сайт бесплатных объявлений «Авито»
Ранее в Челябинске был выставлен на продажу ресторан «Лес». Заведение общепита находится в районе парка Гагарина.
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В Челябинске продается ресторан грузинской кухни. Объявление об этом размещено на популярном сайте объявлений. «Продается отличный ресторан в хорошей локации с действующей клиентской базой. Общей площадью 420 м². Помещение продается со всем оборудованием, мебелью, посудой. Удачная локация. Рядом Эво Парк, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик», — сказано в объявлении на «Авито». Продавец указал цену в 26 млн 300 тысяч рублей. Судя по адресу, указанному в объявлении (Монакова, 4), на продажу выставлен ресторан «Ромео». Ранее в Челябинске был выставлен на продажу ресторан «Лес». Заведение общепита находится в районе парка Гагарина.