04 января 2023
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02 января 2023

В Челябинске продается грузинский ресторан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Банкетный стол. Челябинск, салат, банкет, угощение, кафе, закуска, фуршет, ресторан, еда
Как сообщил продавец, у ресторана действующая клиентская база Фото:

В Челябинске продается ресторан грузинской кухни. Объявление об этом размещено на популярном сайте объявлений.

«Продается отличный ресторан в хорошей локации с действующей клиентской базой. Общей площадью 420 м². Помещение продается со всем оборудованием, мебелью, посудой. Удачная локация. Рядом Эво Парк, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик», — сказано в объявлении на «Авито».

Продавец указал цену в 26 млн 300 тысяч рублей. Судя по адресу, указанному в объявлении (Монакова, 4), на продажу выставлен ресторан «Ромео».

Судя по указанному в объявлении адресу, на продажу выставлен ресторан грузинской кухни «Ромео»
Фото:

Ранее в Челябинске был выставлен на продажу ресторан «Лес». Заведение общепита находится в районе парка Гагарина.

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В Челябинске продается ресторан грузинской кухни. Объявление об этом размещено на популярном сайте объявлений. «Продается отличный ресторан в хорошей локации с действующей клиентской базой. Общей площадью 420 м². Помещение продается со всем оборудованием, мебелью, посудой. Удачная локация. Рядом Эво Парк, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик», — сказано в объявлении на «Авито». Продавец указал цену в 26 млн 300 тысяч рублей. Судя по адресу, указанному в объявлении (Монакова, 4), на продажу выставлен ресторан «Ромео». Ранее в Челябинске был выставлен на продажу ресторан «Лес». Заведение общепита находится в районе парка Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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