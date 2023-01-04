Адвокат Жорин заявил, что отель в Москве может быть причастен к смерти тюменки

05 января 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Адвокат Сергей Жорин выдвинул три предположения, почему персонал отеля может быть причастен к смерти девушки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Персонал московского отеля, где нашли труп уроженки Тюмени, может быть причастен к ее смерти. Такое предположение выдвинул адвокат Сергей Жорин. «Как минимум некоторые сотрудники отеля что-то недоговаривают. Не может быть, что в течение суток постояльца, не подающего признаки присутствия, не проверяют. Даже если висит табличка „Не беспокоить“. Человек внутри в течение суток должен есть и пить, и если он там пролежал несколько дней, а сотрудники не в курсе, кто-то лжет, и надо разбираться», — заявил адвокат в интервью для «Пятого телеканала». По его версии, отель может быть связан с предоставлением интим-услуг. Второе предположение — отель может являться звеном в цепочке сбыта наркотических веществ. Если девушку нашли в состоянии наркотического опьянения, значит, что где-то она должны была эти наркотики приобрести. Также эксперт не исключает того, что персонал отеля мог ошибочно убить постоялицу. Ведь, если в крови женщины нашли следы приема наркотических веществ, то гарантий, что они были приняты по своей воле, нет. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из отелей в центре Москвы обнаружили тело мертвой женщины. Труп находился в состоянии мумификации и разложения. Силовикам удалось установить личность погибшей — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Рядом с ней было найдено видеооборудование, а на теле были только стринги и бюстгальтер. Тюменские силовики предположили, что женщина работала вебкам моделью Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Персонал московского отеля, где нашли труп уроженки Тюмени, может быть причастен к ее смерти. Такое предположение выдвинул адвокат Сергей Жорин. «Как минимум некоторые сотрудники отеля что-то недоговаривают. Не может быть, что в течение суток постояльца, не подающего признаки присутствия, не проверяют. Даже если висит табличка „Не беспокоить“. Человек внутри в течение суток должен есть и пить, и если он там пролежал несколько дней, а сотрудники не в курсе, кто-то лжет, и надо разбираться», — заявил адвокат в интервью для «Пятого телеканала». По его версии, отель может быть связан с предоставлением интим-услуг. Второе предположение — отель может являться звеном в цепочке сбыта наркотических веществ. Если девушку нашли в состоянии наркотического опьянения, значит, что где-то она должны была эти наркотики приобрести. Также эксперт не исключает того, что персонал отеля мог ошибочно убить постоялицу. Ведь, если в крови женщины нашли следы приема наркотических веществ, то гарантий, что они были приняты по своей воле, нет. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из отелей в центре Москвы обнаружили тело мертвой женщины. Труп находился в состоянии мумификации и разложения. Силовикам удалось установить личность погибшей — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Рядом с ней было найдено видеооборудование, а на теле были только стринги и бюстгальтер. Тюменские силовики предположили, что женщина работала вебкам моделью