Мертвую тюменку в нижнем белье обнаружили в московском отеле

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Отель Гансдорф. Тюмень, кровать, номер отеля, кровать двуспальная, дворик, летняя веранда
Труп девушки уже разлагался Фото:

Тело мертвой женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы. Об этом стало известно журналистам. Девушка лежала на кровати в нижнем белье.

«Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги», — сообщает Пятый канал.

Повреждений на теле девушки и следов борьбы полицейские не обнаружили. Труп находился в состоянии мумификации и разложения. Силовикам удалось установить личность погибшей — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Обстоятельства дела выясняются.

Ранее агентство писало о том, что в Тобольске недалеко от кафе обнаружен труп женщины. Об инциденте сообщили горожане в соцсетях.

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Тело мертвой женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы. Об этом стало известно журналистам. Девушка лежала на кровати в нижнем белье. «Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги», — сообщает Пятый канал. Повреждений на теле девушки и следов борьбы полицейские не обнаружили. Труп находился в состоянии мумификации и разложения. Силовикам удалось установить личность погибшей — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Обстоятельства дела выясняются. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске недалеко от кафе обнаружен труп женщины. Об инциденте сообщили горожане в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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