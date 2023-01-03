Мертвую тюменку в нижнем белье обнаружили в московском отеле

Тело мертвой женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы. Об этом стало известно журналистам. Девушка лежала на кровати в нижнем белье.
«Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги», — сообщает Пятый канал.
Повреждений на теле девушки и следов борьбы полицейские не обнаружили. Труп находился в состоянии мумификации и разложения. Силовикам удалось установить личность погибшей — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Обстоятельства дела выясняются.
Ранее агентство писало о том, что в Тобольске недалеко от кафе обнаружен труп женщины. Об инциденте сообщили горожане в соцсетях.
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