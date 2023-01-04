04 января 2023
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02 января 2023

В ХМАО рыбак провалился под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, рыбаки, рыбалка, озеро увильды, весна, лед
Мужчина провалился в полынью по пояс Фото:

В ХМАО мужчина провалился под лед на одном из местных водоемов, и смог выбраться. Историей он поделился в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте».

«С 8 до 11 клев был ураганный, погода супер, только осторожней у ручья при входе на карьер. Провалился в полынью по пояс, полные сапоги воды, хорошо, хоть сменная одежда была», — написал Дмитрий Телицын в комментариях под одним из постов про рыбалку на карьере ЗСК.

Он посоветовал другим рыбакам не отклоняться от пути и идти по следам. «Я немного изменил траекторию, хотел на обратном пути половить возле ручья, и вот итог», — добавил мужчина.

Ранее сообщалось, что в ХМАО из-за ледостава инспекторы МЧС патрулировали территорию у воды. Сотрудники ведомства проводили работу с рыбаками.

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В ХМАО мужчина провалился под лед на одном из местных водоемов, и смог выбраться. Историей он поделился в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». «С 8 до 11 клев был ураганный, погода супер, только осторожней у ручья при входе на карьер. Провалился в полынью по пояс, полные сапоги воды, хорошо, хоть сменная одежда была», — написал Дмитрий Телицын в комментариях под одним из постов про рыбалку на карьере ЗСК. Он посоветовал другим рыбакам не отклоняться от пути и идти по следам. «Я немного изменил траекторию, хотел на обратном пути половить возле ручья, и вот итог», — добавил мужчина. Ранее сообщалось, что в ХМАО из-за ледостава инспекторы МЧС патрулировали территорию у воды. Сотрудники ведомства проводили работу с рыбаками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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