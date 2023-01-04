В ХМАО рыбак провалился под лед

В ХМАО мужчина провалился под лед на одном из местных водоемов, и смог выбраться. Историей он поделился в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте».
«С 8 до 11 клев был ураганный, погода супер, только осторожней у ручья при входе на карьер. Провалился в полынью по пояс, полные сапоги воды, хорошо, хоть сменная одежда была», — написал Дмитрий Телицын в комментариях под одним из постов про рыбалку на карьере ЗСК.
Он посоветовал другим рыбакам не отклоняться от пути и идти по следам. «Я немного изменил траекторию, хотел на обратном пути половить возле ручья, и вот итог», — добавил мужчина.
Ранее сообщалось, что в ХМАО из-за ледостава инспекторы МЧС патрулировали территорию у воды. Сотрудники ведомства проводили работу с рыбаками.
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