В ХМАО рыбак провалился под лед

05 января 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Мужчина провалился в полынью по пояс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО мужчина провалился под лед на одном из местных водоемов, и смог выбраться. Историей он поделился в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». «С 8 до 11 клев был ураганный, погода супер, только осторожней у ручья при входе на карьер. Провалился в полынью по пояс, полные сапоги воды, хорошо, хоть сменная одежда была», — написал Дмитрий Телицын в комментариях под одним из постов про рыбалку на карьере ЗСК. Он посоветовал другим рыбакам не отклоняться от пути и идти по следам. «Я немного изменил траекторию, хотел на обратном пути половить возле ручья, и вот итог», — добавил мужчина. Ранее сообщалось, что в ХМАО из-за ледостава инспекторы МЧС патрулировали территорию у воды. Сотрудники ведомства проводили работу с рыбаками.

В ХМАО мужчина провалился под лед на одном из местных водоемов, и смог выбраться. Историей он поделился в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». «С 8 до 11 клев был ураганный, погода супер, только осторожней у ручья при входе на карьер. Провалился в полынью по пояс, полные сапоги воды, хорошо, хоть сменная одежда была», — написал Дмитрий Телицын в комментариях под одним из постов про рыбалку на карьере ЗСК. Он посоветовал другим рыбакам не отклоняться от пути и идти по следам. «Я немного изменил траекторию, хотел на обратном пути половить возле ручья, и вот итог», — добавил мужчина. Ранее сообщалось, что в ХМАО из-за ледостава инспекторы МЧС патрулировали территорию у воды. Сотрудники ведомства проводили работу с рыбаками.