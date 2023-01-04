В США испугались войны с Россией в 2023 году

The Hill: США в 2023 году угрожает война с Россией или Китаем

05 января 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Война с Россией или Китаем названа одной из главных угроз для США в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главной внешнеполитической угрозой 2023 года в США назвали войну с Россией или Китаем. Об этом рассказал руководитель Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс. «Во-первых, риск серьезной военной конфронтации между США и Россией или Китаем — а возможно, и с теми, и с другими одновременно», — сообщил Старс в статье американского издания The Hill . Он подчеркнул, что эта угроза затмила применение оружия массового уничтожения против страны. На втором месте неблагоприятных политических факторов наступившего года находится ситуация в нескольких регионах, которая может привести к использованию ядерного оружия. Среди них Старс отметил разногласия в отношениях между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, а также новые столкновения на Корейском полуострове, противостояние США и Китая в Южно-Китайское море и выяснение отношений у границ с участием Китая и Индии. Ранее в США заявили, что Третья мировая война может начаться в 2023 году. Американский военный аналитик Роберт Фарли подчеркнул, что в 2022 году мир подошел к войне великих держав. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украина, Тайвань и Корейский полуостров — это территории, где потенциально может начаться Третья мировая война.

Главной внешнеполитической угрозой 2023 года в США назвали войну с Россией или Китаем. Об этом рассказал руководитель Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс. «Во-первых, риск серьезной военной конфронтации между США и Россией или Китаем — а возможно, и с теми, и с другими одновременно», — сообщил Старс в статье американского издания The Hill. Он подчеркнул, что эта угроза затмила применение оружия массового уничтожения против страны. На втором месте неблагоприятных политических факторов наступившего года находится ситуация в нескольких регионах, которая может привести к использованию ядерного оружия. Среди них Старс отметил разногласия в отношениях между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, а также новые столкновения на Корейском полуострове, противостояние США и Китая в Южно-Китайское море и выяснение отношений у границ с участием Китая и Индии. Ранее в США заявили, что Третья мировая война может начаться в 2023 году. Американский военный аналитик Роберт Фарли подчеркнул, что в 2022 году мир подошел к войне великих держав. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украина, Тайвань и Корейский полуостров — это территории, где потенциально может начаться Третья мировая война.