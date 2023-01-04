Синоптик Вильфанд предрек свердловчанам аномальную погоду на Рождество

05 января 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

С 5 по 9 января температура в Свердловской области будет выше 30 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области на рождественские праздники с 5 по 9 января прогнозируются морозы до 34 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза», — передает слова Романа Вильфанда ТАСС. В целом в регионах Уральского федерального округа температура прогнозируется на 11-20 градусов ниже нормы. Ранее URA.RU сообщало, что до конца января в Свердловской области сохранится морозная погода, температурные показатели будут близки к климатическим нормам. В первой половине января будет морозно, а к концу месяца температура будет соответствовать средним многолетним значениям

В Свердловской области на рождественские праздники с 5 по 9 января прогнозируются морозы до 34 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза», — передает слова Романа Вильфанда ТАСС. В целом в регионах Уральского федерального округа температура прогнозируется на 11-20 градусов ниже нормы. Ранее URA.RU сообщало, что до конца января в Свердловской области сохранится морозная погода, температурные показатели будут близки к климатическим нормам. В первой половине января будет морозно, а к концу месяца температура будет соответствовать средним многолетним значениям