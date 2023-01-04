04 января 2023
03 января 2023

Синоптик Вильфанд предрек свердловчанам аномальную погоду на Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, иней на деревьях, мороз, снежинки, зима в городе
С 5 по 9 января температура в Свердловской области будет выше 30 градусов Фото:

В Свердловской области на рождественские праздники с 5 по 9 января прогнозируются морозы до 34 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза», — передает слова Романа Вильфанда ТАСС. В целом в регионах Уральского федерального округа температура прогнозируется на 11-20 градусов ниже нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что до конца января в Свердловской области сохранится морозная погода, температурные показатели будут близки к климатическим нормам. В первой половине января будет морозно, а к концу месяца температура будет соответствовать средним многолетним значениям

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В Свердловской области на рождественские праздники с 5 по 9 января прогнозируются морозы до 34 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза», — передает слова Романа Вильфанда ТАСС. В целом в регионах Уральского федерального округа температура прогнозируется на 11-20 градусов ниже нормы. Ранее URA.RU сообщало, что до конца января в Свердловской области сохранится морозная погода, температурные показатели будут близки к климатическим нормам. В первой половине января будет морозно, а к концу месяца температура будет соответствовать средним многолетним значениям
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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