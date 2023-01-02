02 января 2023
01 января 2023

Синоптики пообещали свердловчанам на январь морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, зима, обморожение, иней на стекле, мороз, холод
В январе сохранится достаточно морозная погода Фото:

До конца января в Свердловской области сохранится морозная погода, температурные показатели будут близки к климатическим нормам. Прогнозом с URA.RU поделился ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«В первой половине января будет морозно. До конца месяца погода будет в пределах климатической нормы: в дневные часы будет минус 10-13 градусов, по ночам минус 15-20. Количество осадков тоже близко к норме. Можно сказать, что погода на Урале будет соответствовать средним многолетним значениям», — сделал вывод синоптик. Он добавил, что более точный научный прогноз сейчас составить невозможно.

Ранее метеорологи предупредили екатеринбуржцев о резком похолодании. Днем столбик термометра опустится до минус 18 градусов, а ночью до минус 21.

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До конца января в Свердловской области сохранится морозная погода, температурные показатели будут близки к климатическим нормам. Прогнозом с URA.RU поделился ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. «В первой половине января будет морозно. До конца месяца погода будет в пределах климатической нормы: в дневные часы будет минус 10-13 градусов, по ночам минус 15-20. Количество осадков тоже близко к норме. Можно сказать, что погода на Урале будет соответствовать средним многолетним значениям», — сделал вывод синоптик. Он добавил, что более точный научный прогноз сейчас составить невозможно. Ранее метеорологи предупредили екатеринбуржцев о резком похолодании. Днем столбик термометра опустится до минус 18 градусов, а ночью до минус 21.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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