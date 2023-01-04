В нацпарке «Зигальга» составили топ-3 самых странных нарушений ушедшего года

В заповедной зоне туристы могут передвигаться только пешком Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области в национальном парке «Зигальга» составили топ-3 самых странных нарушений 2022 года. Это те нарушения, которые выявили и пресекли сотрудники охраны парка.

«На третьем месте рейтинга любители покатушек по особо охраняемой природной территории — в парк они въехали сразу на нескольких внедорожниках, и почти сразу же попались. Второе место занимает еще один покатушечник. При этом его автомобиль зарегистрирован на отца, а сам он является челябинским депутатом. Кстати, мужчина очень удивился, что за нарушение ему придется отвечать, несмотря на статус», — рассказали URA.RU в пресс-службе нацпарка.

Первое место антирейтинга в «Зигальге» отдали туристу, устроившему стоянку с костром и палаткой в заповедной зоне национального парка. При этом посетитель выложил в интернет запись своего похода.

Как рассказали в нацпарке, в антирейтинг они не включили еще как минимум троих нарушителей, поскольку найти их и установить личность пока не удалось. Из-за непотушенных костров этих посетителей начинались пожары. Лишь слаженные действия инспекторов охраны не дали огню распространиться на большие площади.