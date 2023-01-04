Немецкий политолог: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

«Возвращение» Украиной территорий Донбасса и Крыма — нереалистичная задача для украинского командования. С таким мнением выступил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг.
«Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей [для Украины]. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», — поделился мнением Меллинг в материале для немецкого издания Zdf.
Ранее украинские власти неоднократно заявляли о своих планах вернуть территории Крыма и Донбасса. Так, о намерении вернуть Украину к границам 1991 года заявлял президент страны Владимир Зеленский, отмечает «Национальная служба новостей». Такие же цели украинской армии обозначил и начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он также отмечал, что следующие шесть месяцев российско-украинского конфликта будут самыми горячими в военном плане, сообщает RT.
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«Возвращение» Украиной территорий Донбасса и Крыма — нереалистичная задача для украинского командования. С таким мнением выступил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг. «Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей [для Украины]. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», — поделился мнением Меллинг в материале для немецкого издания Zdf. Ранее украинские власти неоднократно заявляли о своих планах вернуть территории Крыма и Донбасса. Так, о намерении вернуть Украину к границам 1991 года заявлял президент страны Владимир Зеленский, отмечает «Национальная служба новостей». Такие же цели украинской армии обозначил и начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он также отмечал, что следующие шесть месяцев российско-украинского конфликта будут самыми горячими в военном плане, сообщает RT.