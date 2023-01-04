В Тюменской области ожидается резкое похолодание

Температура воздуха в Тюменской области опустится ниже -30 градусов

В Тюменской области похолодает до -30 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ночь с 9 на 10 января температура воздуха в Тюменской области опустится до -31 градуса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода». По данным синоптиков, морозы в регионе продлятся до 14 января.

«10 января, вторник. Температура воздуха в дневное время составит от -26 до -28 градусов. Ночью: от -29 до -31 градуса. Небольшой снег», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

По прогнозам синоптиков, морозная погода продержится в Тюменской области до 14 января. «14 января, суббота. Днем температура воздуха в Тюменской области составит -21 градус. Вечером в регионе потеплеет до -11 градусов», — указано на официальном сайте сервиса «Яндекс. Погода».