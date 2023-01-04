Сотрудники «Уралвагонзавода», собирающие танки, рассказали о плотном графике в каникулы

Сотрудники «Уралвагонзавода» на гособоронзаказе: времени расслабляться нет

УВЗ поставляет российским военным танки Т-90М «Прорыв», боевые машины поддержки танков «Терминатор» и другую важную технику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле (Свердловская область), выполняющие гособоронзаказ, работают и в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в соцсетях и цитирует работников.

«Мы понимаем, что надо выполнить поставленные задачи. Стараемся работать с максимальной отдачей. Коллектив в приподнятом настроении. Делаем благое дело для нашей страны. Для наших защитников собираем технику», — поделился слесарь-сборщик механосборочных работ Сергей Турыгин.

Сначала Турыгин трудился на производстве дорожно-строительной техники, а десять лет назад занялся бронетанковой. Нынешние большие объемы работы не пугают его и других сотрудников, и в плотном графике слесарь даже находит время для наставничества.

Ранее URA.RU сообщало, что работникам сразу нескольких цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле выдали крупные премии в преддверии Нового года — до 120 тысяч рублей. По данным инсайдера агентства, больше всех заплатили начальникам и рабочим, участвующим в сборе деталей для танков.