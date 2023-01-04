04 января 2023
03 января 2023
02 января 2023

Жительницу Нижневартовска, которая свесилась из окна, увезли в ПНД

© Служба новостей «URA.RU»
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Свесившуюся с окна жительницу Нижневартовска увезли в ПНД Фото:

Жительница Нижневартовска, которая свисала с окна квартиры и кричала, была дома одна в неадекватном состоянии. Полицейские отвезли ее в психоневрологический диспансер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции.

«Поступил звонок в диспетчерскую от соседей. Когда полиция приехала, женщина была в квартире одна, но была не в себе. Ее отвезли в ПНД», — сказали в полиции.

В полиции добавили, что женщину никто не выталкивал. «Криминала в данной ситуации нет», — заключили в полиции.

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Жительница Нижневартовска, которая свисала с окна квартиры и кричала, была дома одна в неадекватном состоянии. Полицейские отвезли ее в психоневрологический диспансер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции. «Поступил звонок в диспетчерскую от соседей. Когда полиция приехала, женщина была в квартире одна, но была не в себе. Ее отвезли в ПНД», — сказали в полиции. В полиции добавили, что женщину никто не выталкивал. «Криминала в данной ситуации нет», — заключили в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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