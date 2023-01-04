Жительницу Нижневартовска, которая свесилась из окна, увезли в ПНД

05 января 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Свесившуюся с окна жительницу Нижневартовска увезли в ПНД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Нижневартовска, которая свисала с окна квартиры и кричала, была дома одна в неадекватном состоянии. Полицейские отвезли ее в психоневрологический диспансер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции. «Поступил звонок в диспетчерскую от соседей. Когда полиция приехала, женщина была в квартире одна, но была не в себе. Ее отвезли в ПНД», — сказали в полиции. В полиции добавили, что женщину никто не выталкивал. «Криминала в данной ситуации нет», — заключили в полиции.

Жительница Нижневартовска, которая свисала с окна квартиры и кричала, была дома одна в неадекватном состоянии. Полицейские отвезли ее в психоневрологический диспансер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции. «Поступил звонок в диспетчерскую от соседей. Когда полиция приехала, женщина была в квартире одна, но была не в себе. Ее отвезли в ПНД», — сказали в полиции. В полиции добавили, что женщину никто не выталкивал. «Криминала в данной ситуации нет», — заключили в полиции.