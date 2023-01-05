Офицер армии США в отставке восхитился новым российским беспилотником С-70Б

Экс-офицер армии США Иствуд: беспилотники С-70Б «Охотник» сделают российские истребители «более смертоносными»

05 января 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Новые беспилотники усилят российскую армию, отметил Бренд Иствуд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Внедрение в эксплуатацию нового беспилотника С-70Б «Охотник» усилит российскую армию и сделает ее истребители «более смертоносными». Таким мнением по поводу нового российского беспилотника поделился бывший офицер пехоты армии США Бренд Иствуд. «Эта концепция „верного ведомого“ [для российских истребителей-невидимок Су-57 Felon] будет включать до четырех дронов-невидимок С-70Б, которые могут летать впереди истребителей для раннего предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле», — пишет Иствуд для издания 19FortyFive. Экс-офицер США отметил, что такое совершенствование вооружения сделает истребитель Су-57 «более смертоносным». Ранее китайское издание Sohu отозвалось о российских истребителях Су-57 как о «козыре» президента России Владимира Путина в борьбе с Западом. Истребители уже переданы Минобороны России, отмечает RT.

Внедрение в эксплуатацию нового беспилотника С-70Б «Охотник» усилит российскую армию и сделает ее истребители «более смертоносными». Таким мнением по поводу нового российского беспилотника поделился бывший офицер пехоты армии США Бренд Иствуд. «Эта концепция „верного ведомого“ [для российских истребителей-невидимок Су-57 Felon] будет включать до четырех дронов-невидимок С-70Б, которые могут летать впереди истребителей для раннего предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле», — пишет Иствуд для издания 19FortyFive. Экс-офицер США отметил, что такое совершенствование вооружения сделает истребитель Су-57 «более смертоносным». Ранее китайское издание Sohu отозвалось о российских истребителях Су-57 как о «козыре» президента России Владимира Путина в борьбе с Западом. Истребители уже переданы Минобороны России, отмечает RT.