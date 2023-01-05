Аналитик Костюков предупредил о росте цен на бензин в 2023 году

05 января 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

В 2023 году рост цен на бензин не будет сверхбыстрым, заявил Виктор Костюков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 будет продолжаться рост цен на бензин, однако он не будет сверхбыстрым. Об этом заявил ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков. «Эксперт исключил рост цен на бензин в 2023 году, однако предположил, что он не будет иметь сверхбыстрый темп. Аналитик привел в пример статистику Росстата, согласно которой по итогам 2022 года цены на бензин АИ-92 выросли на 0,7%, а стоимость топлива марки АИ-95 увеличилась на 1,2%», — приводит слова Костюкова Autonews. Костюков также отметил, что рост цен на топливо связан с падением спроса, поэтому в 2023 году не будет резких изменений в стоимости. Он добавил, что налоговая нагрузка со стороны государства на нефтяников будет расти. Однако сам рынок такого вида нефтепродукта остается еще слабым, заключил эксперт.

В 2023 будет продолжаться рост цен на бензин, однако он не будет сверхбыстрым. Об этом заявил ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков. «Эксперт исключил рост цен на бензин в 2023 году, однако предположил, что он не будет иметь сверхбыстрый темп. Аналитик привел в пример статистику Росстата, согласно которой по итогам 2022 года цены на бензин АИ-92 выросли на 0,7%, а стоимость топлива марки АИ-95 увеличилась на 1,2%», — приводит слова Костюкова Autonews. Костюков также отметил, что рост цен на топливо связан с падением спроса, поэтому в 2023 году не будет резких изменений в стоимости. Он добавил, что налоговая нагрузка со стороны государства на нефтяников будет расти. Однако сам рынок такого вида нефтепродукта остается еще слабым, заключил эксперт.