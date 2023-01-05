Жители Тюмени не могут попасть в торговые центры из-за наплыва северян

05 января 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Многие жители ХМАО и ЯНАО проводят новогодние каникулы в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени не могут попасть в торговые центры из-за огромных очередей, которые вызваны наплывом туристов из ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей. Информацию подтвердил другой источник агентства, близкий к гостиничному бизнесу. «Людей в торговых центрах Тюмени очень много. Парковки забиты машинами с номерами регионов соседних ХМАО и ЯНАО. Огромные очереди наблюдаются как внутри ТРЦ, так и снаружи, перед входами в них», — сообщил агентству один из тюменских предпринимателей. Другой источник агентства, близкий к гостиничному бизнесу, рассказал о том, что большинство номеров в отелях Тюмени забронированы до конца новогодних каникул. «В основном, это гости из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Есть и уральцы, но их гораздо меньше. Едут на горячие источники, к родственникам и просто отдохнуть», — добавил инсайдер URA.RU. В адрес ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы не могут попасть в местный аквапарк «ЛетоЛето» из-за наплыва жителей Кургана, Челябинска и ЯНАО.

Жители Тюмени не могут попасть в торговые центры из-за огромных очередей, которые вызваны наплывом туристов из ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей. Информацию подтвердил другой источник агентства, близкий к гостиничному бизнесу. «Людей в торговых центрах Тюмени очень много. Парковки забиты машинами с номерами регионов соседних ХМАО и ЯНАО. Огромные очереди наблюдаются как внутри ТРЦ, так и снаружи, перед входами в них», — сообщил агентству один из тюменских предпринимателей. Другой источник агентства, близкий к гостиничному бизнесу, рассказал о том, что большинство номеров в отелях Тюмени забронированы до конца новогодних каникул. «В основном, это гости из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Есть и уральцы, но их гораздо меньше. Едут на горячие источники, к родственникам и просто отдохнуть», — добавил инсайдер URA.RU. В адрес ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы не могут попасть в местный аквапарк «ЛетоЛето» из-за наплыва жителей Кургана, Челябинска и ЯНАО.