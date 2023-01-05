Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию на Украине

05 января 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл обратился к сторонам конфликта на Украине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России и Украине следует остановить боевые действия на один день, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. С таким призывом к сторонам российско-украинского конфликта обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в сообщении Патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Ранее патриарх Кирилл призвал священников общаться с теми, кто не поддерживает спецоперацию России на Украине. По его мнению, так можно уменьшить количество россиян, «дистанцирующихся от решений государства».

России и Украине следует остановить боевые действия на один день, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. С таким призывом к сторонам российско-украинского конфликта обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в сообщении Патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Ранее патриарх Кирилл призвал священников общаться с теми, кто не поддерживает спецоперацию России на Украине. По его мнению, так можно уменьшить количество россиян, «дистанцирующихся от решений государства».