Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию на Украине

России и Украине следует остановить боевые действия на один день, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. С таким призывом к сторонам российско-украинского конфликта обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в сообщении Патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Ранее патриарх Кирилл призвал священников общаться с теми, кто не поддерживает спецоперацию России на Украине. По его мнению, так можно уменьшить количество россиян, «дистанцирующихся от решений государства».
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России и Украине следует остановить боевые действия на один день, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. С таким призывом к сторонам российско-украинского конфликта обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в сообщении Патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Ранее патриарх Кирилл призвал священников общаться с теми, кто не поддерживает спецоперацию России на Украине. По его мнению, так можно уменьшить количество россиян, «дистанцирующихся от решений государства».