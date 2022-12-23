Патриарх Кирилл призвал священников общаться с теми, кто не поддерживает СВО

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , православный крест, патриарх кирилл
Патриарх Кирилл призвал не прибегать к жестокости к не поддержавшим СВО Фото:

Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал российских священнослужителей вести беседы с гражданами, не поддерживающими СВО. Об этом он заявил на собрании епархии Москвы.

«Многие прихожане активно участвуют в поддержке воинов, но есть среди них и те, кто дистанцируется от решений государства или даже покидает Родину, — заявил патриарх, — Не вступайте в неподобающие клирикам словопрения, которые легко выливаются в неправедный гнев, а если не находите правильных слов, лучше направьте обращающегося к более опытному пастырю или архипастырю».

Глава РПЦ также добавил, что тому, кто нуждается в беседе, можно всегда предложить сосредоточиться на молитве и на добрых делах. Его слова передают РИА Новости.

Ранее глава РПЦ призвал власти РФ к принятию новых мер для «ограждения людей от зла» после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Текст его обращения опубликован на сайте Русской православной церкви, сообщает телеканал 360.

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Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал российских священнослужителей вести беседы с гражданами, не поддерживающими СВО. Об этом он заявил на собрании епархии Москвы. «Многие прихожане активно участвуют в поддержке воинов, но есть среди них и те, кто дистанцируется от решений государства или даже покидает Родину, — заявил патриарх, — Не вступайте в неподобающие клирикам словопрения, которые легко выливаются в неправедный гнев, а если не находите правильных слов, лучше направьте обращающегося к более опытному пастырю или архипастырю». Глава РПЦ также добавил, что тому, кто нуждается в беседе, можно всегда предложить сосредоточиться на молитве и на добрых делах. Его слова передают РИА Новости. Ранее глава РПЦ призвал власти РФ к принятию новых мер для «ограждения людей от зла» после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Текст его обращения опубликован на сайте Русской православной церкви, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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