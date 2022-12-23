Патриарх Кирилл призвал священников общаться с теми, кто не поддерживает СВО

23 декабря 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл призвал не прибегать к жестокости к не поддержавшим СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал российских священнослужителей вести беседы с гражданами, не поддерживающими СВО. Об этом он заявил на собрании епархии Москвы. «Многие прихожане активно участвуют в поддержке воинов, но есть среди них и те, кто дистанцируется от решений государства или даже покидает Родину, — заявил патриарх, — Не вступайте в неподобающие клирикам словопрения, которые легко выливаются в неправедный гнев, а если не находите правильных слов, лучше направьте обращающегося к более опытному пастырю или архипастырю». Глава РПЦ также добавил, что тому, кто нуждается в беседе, можно всегда предложить сосредоточиться на молитве и на добрых делах. Его слова передают РИА Новости. Ранее глава РПЦ призвал власти РФ к принятию новых мер для «ограждения людей от зла» после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Текст его обращения опубликован на сайте Русской православной церкви, сообщает телеканал 360.

Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал российских священнослужителей вести беседы с гражданами, не поддерживающими СВО. Об этом он заявил на собрании епархии Москвы. «Многие прихожане активно участвуют в поддержке воинов, но есть среди них и те, кто дистанцируется от решений государства или даже покидает Родину, — заявил патриарх, — Не вступайте в неподобающие клирикам словопрения, которые легко выливаются в неправедный гнев, а если не находите правильных слов, лучше направьте обращающегося к более опытному пастырю или архипастырю». Глава РПЦ также добавил, что тому, кто нуждается в беседе, можно всегда предложить сосредоточиться на молитве и на добрых делах. Его слова передают РИА Новости. Ранее глава РПЦ призвал власти РФ к принятию новых мер для «ограждения людей от зла» после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Текст его обращения опубликован на сайте Русской православной церкви, сообщает телеканал 360.