На маршруте Челябинск — Екатеринбург экстренно увеличили количество «Орланов»

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Ретро-поезд до Верхней Пышмы на станции Екатеринбург-Пассажирский. Екатеринбург , орлан екатеринбург верхняя пышма
В новогодние каникулы на «Орланы» из Екатеринбурга в Челябинск вырос спрос Фото:

Свердловская пригородная компания увеличила количество составов электропоездов «Орлан» на маршруте Челябинск — Екатеринбург — Челябинск. Причина — большой наплыв пассажиров в новогодние праздники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СПК.

«В связи с большой популярностью в период новогодних праздничных дней увеличивается количество вагонов в пригородном поезде „Орлан“ с сообщением Челябинск — Екатеринбург. Сдвоенным составом из четырех вагонов „Орлан“ будет курсировать с 5 января по 9 января ежедневно», — рассказали в СПК.

Первый сдвоенный рейс отправится из Екатеринбурга 5 января в 18:00. 9 января в 6:39 с увеличенным количеством вагонов отправится рейс из Челябинска. Ранее в соцсетях уральцы пожаловались на давку в электропоездах из Челябинска в Екатеринбург.

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Свердловская пригородная компания увеличила количество составов электропоездов «Орлан» на маршруте Челябинск — Екатеринбург — Челябинск. Причина — большой наплыв пассажиров в новогодние праздники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СПК. «В связи с большой популярностью в период новогодних праздничных дней увеличивается количество вагонов в пригородном поезде „Орлан“ с сообщением Челябинск — Екатеринбург. Сдвоенным составом из четырех вагонов „Орлан“ будет курсировать с 5 января по 9 января ежедневно», — рассказали в СПК. Первый сдвоенный рейс отправится из Екатеринбурга 5 января в 18:00. 9 января в 6:39 с увеличенным количеством вагонов отправится рейс из Челябинска. Ранее в соцсетях уральцы пожаловались на давку в электропоездах из Челябинска в Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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