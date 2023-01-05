На маршруте Челябинск — Екатеринбург экстренно увеличили количество «Орланов» 05 января 2023 в 14:57 Размер текста - 17 + В новогодние каникулы на «Орланы» из Екатеринбурга в Челябинск вырос спрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская пригородная компания увеличила количество составов электропоездов «Орлан» на маршруте Челябинск — Екатеринбург — Челябинск. Причина — большой наплыв пассажиров в новогодние праздники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СПК. «В связи с большой популярностью в период новогодних праздничных дней увеличивается количество вагонов в пригородном поезде „Орлан“ с сообщением Челябинск — Екатеринбург. Сдвоенным составом из четырех вагонов „Орлан“ будет курсировать с 5 января по 9 января ежедневно», — рассказали в СПК. Первый сдвоенный рейс отправится из Екатеринбурга 5 января в 18:00. 9 января в 6:39 с увеличенным количеством вагонов отправится рейс из Челябинска. Ранее в соцсетях уральцы пожаловались на давку в электропоездах из Челябинска в Екатеринбург. Свердловская пригородная компания увеличила количество составов электропоездов «Орлан» на маршруте Челябинск — Екатеринбург — Челябинск. Причина — большой наплыв пассажиров в новогодние праздники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СПК. «В связи с большой популярностью в период новогодних праздничных дней увеличивается количество вагонов в пригородном поезде „Орлан“ с сообщением Челябинск — Екатеринбург. Сдвоенным составом из четырех вагонов „Орлан“ будет курсировать с 5 января по 9 января ежедневно», — рассказали в СПК. Первый сдвоенный рейс отправится из Екатеринбурга 5 января в 18:00. 9 января в 6:39 с увеличенным количеством вагонов отправится рейс из Челябинска. Ранее в соцсетях уральцы пожаловались на давку в электропоездах из Челябинска в Екатеринбург. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям