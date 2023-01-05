Как убедить работодателя поднять зарплату

Специалисты по карьерному росту: для увеличения зарплаты важно заниматься самопиаром среди коллег

06 января 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Высокая инфляция — реальный повод для повышения зарплаты Фото: Алексей Гущин © URA.RU Резкий рост инфляции, повышение ответственности и реальная ценность сотрудника на рынке труда могут заставить работодателя поднять подчиненному зарплату. Об этом в беседе с URA.RU рассказала бизнес-коуч, предприниматель Анна Жюсталь. «Наиболее эффективной будет та аргументация о повышении зарплаты, которая покажет, какую пользу это может принести компании. Например, „я могу взять на себя вот такие дополнительные функции, которые позволят повысить продажи“. Не менее хороша и констатация текущих успехов. Производительный сотрудник выгоден компании. Резкий рост цен тоже может быть поводом для просьб о повышении уровня зарплат. Особенно если в последний раз зарплату вам поднимали очень давно. Покажите, что вы ценны на рынке труда. Изучите спрос на специалистов вашего профиля на рынке труда и средний уровень зарплат. Есть риск, что работодатель воспримет вашу просьбу как манипуляцию, поэтому важно правильно подбирать формулировки», — сказала Анна Жюсталь. Возьмите на себя новые функции для повышения дохода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Создатель карьерного бота-наставника «Хай, про!» Владимир Квасников выделил три основные ошибки, которые мешают получить повышение зарплаты. «Первая — это выжидательная позиция. В некоторых компаниях вознаграждение регулярно пересматривается раз в полгода — год, но даже там лучше брать инициативу в свои руки. Вторая ошибка — это нежелание заниматься самопиаром. Важно присваивать себе свои заслуги и рассказывать о них остальным, чтобы о вашей надежности знали. Третья — это просить повышения зарплаты, ссылаясь на личные обстоятельства. Рождение ребенка или покупка новой квартиры в ипотеку — это важные для вас события, но для работодателя ваша личная жизнь не в приоритете», — объяснил собеседник URA.RU. Основатель HR-стартапа myresume.ru, специалист по отбору и развитию персонала Борис Сысоев призвал с осторожностью размещать резюме на job-сайтах. «Результаты нашего недавнего опроса показали, что не все компании мониторят анкеты персонала на порталах по поиску работы. Однако если они это делают, то последствия для сотрудников могут быть самыми непредсказуемыми. Так, 9% россиян сказали, что после публикации резюме получили прибавку к зарплате и прочие бонусы. 4% респондентов после таких действий утратили доверие начальника, а еще 1% пришлось написать заявление на увольнение», — отметил эксперт. Обновление резюме может заставить работодателя уволить сотрудника Фото: Анна Майорова © URA.RU Региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина отметила, что многие россияне ждут повышения зарплаты в текущем году. «Как показал опрос, проведенный нашей платформой, 31% людей в 2023 году рассчитывают получить прибавку в текущей компании и 13% намерены продвинуться в должности. Еще 23% будут повышать квалификацию или пойдут на курсы обучения», — заключила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Резкий рост инфляции, повышение ответственности и реальная ценность сотрудника на рынке труда могут заставить работодателя поднять подчиненному зарплату. Об этом в беседе с URA.RU рассказала бизнес-коуч, предприниматель Анна Жюсталь. «Наиболее эффективной будет та аргументация о повышении зарплаты, которая покажет, какую пользу это может принести компании. Например, „я могу взять на себя вот такие дополнительные функции, которые позволят повысить продажи“. Не менее хороша и констатация текущих успехов. Производительный сотрудник выгоден компании. Резкий рост цен тоже может быть поводом для просьб о повышении уровня зарплат. Особенно если в последний раз зарплату вам поднимали очень давно. Покажите, что вы ценны на рынке труда. Изучите спрос на специалистов вашего профиля на рынке труда и средний уровень зарплат. Есть риск, что работодатель воспримет вашу просьбу как манипуляцию, поэтому важно правильно подбирать формулировки», — сказала Анна Жюсталь. Создатель карьерного бота-наставника «Хай, про!» Владимир Квасников выделил три основные ошибки, которые мешают получить повышение зарплаты. «Первая — это выжидательная позиция. В некоторых компаниях вознаграждение регулярно пересматривается раз в полгода — год, но даже там лучше брать инициативу в свои руки. Вторая ошибка — это нежелание заниматься самопиаром. Важно присваивать себе свои заслуги и рассказывать о них остальным, чтобы о вашей надежности знали. Третья — это просить повышения зарплаты, ссылаясь на личные обстоятельства. Рождение ребенка или покупка новой квартиры в ипотеку — это важные для вас события, но для работодателя ваша личная жизнь не в приоритете», — объяснил собеседник URA.RU. Основатель HR-стартапа myresume.ru, специалист по отбору и развитию персонала Борис Сысоев призвал с осторожностью размещать резюме на job-сайтах. «Результаты нашего недавнего опроса показали, что не все компании мониторят анкеты персонала на порталах по поиску работы. Однако если они это делают, то последствия для сотрудников могут быть самыми непредсказуемыми. Так, 9% россиян сказали, что после публикации резюме получили прибавку к зарплате и прочие бонусы. 4% респондентов после таких действий утратили доверие начальника, а еще 1% пришлось написать заявление на увольнение», — отметил эксперт. Региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина отметила, что многие россияне ждут повышения зарплаты в текущем году. «Как показал опрос, проведенный нашей платформой, 31% людей в 2023 году рассчитывают получить прибавку в текущей компании и 13% намерены продвинуться в должности. Еще 23% будут повышать квалификацию или пойдут на курсы обучения», — заключила эксперт.