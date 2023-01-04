В Кургане по поручению Вадима Шумкова прошли проверки уборки дворов и улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил мэру города, а также своего заместителю и исполняющему обязанности начальника госжилинспекции проверить, как коммунальщики и управкомпании справляются с уборкой улиц и дворов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в рамках рабочего выезда сегодня, 5 января, заместитель главы региона Константин Малышев, и. о. начальника государственной жилищной инспекции Дмитрий Пысин, и. о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Станислав Носков и глава города Кургана Елена Ситникова проконтролировали организацию уборки улиц и дворов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе областного правительства отметили, что уборка улиц и дворов от снега идет в плановом режиме. Коммунальная и дорожная техника работает по ночам. «Участники объезда проинспектировали, как организована уборка от снега и наледи не только на магистральных улицах, но и в отдаленных микрорайонах города, в Заозерном и Рябково. В целом, несмотря на выходные и обильные осадки, работа ведется на хорошем уровне. Однако выявлены замечания и вопросы по отдельным дворам, проездам и улицам», — указано на сайте. По результатам выезда недобросовестным управляющим компаниям и организациям, занимающимся содержанием улиц, привлекут к ответственности.

Ранее URA.RU писало о проверке хода уборочных работ в конце декабря прошлого года. Тогда мэр Кургана Елена Ситникова провела рейд вместе с коммунальщиками. В ходе инспекции глава города раскритиковала работу одной из управкомпаний и предупредила о штрафе. Также сообщалось, что в Кургане снег, упавший с крыши, завалил ребенка в коляске.

Губернатор Вадим Шумков отправил мэра города и своего заместителя проверить уборку улиц и дворов Фото: сайт правительства Курганской области