04 января 2023

На военный завод в Кургане ищут руководителей конструкторских бюро по производству ракет

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие оборонного предприятия (Курганприбор) Курган, ракета, продукция предприятия, курганприбор, оборонное предприятие
На «Курганприборе» ищут руководителей конструкторских бюро по производству ракет (архивное фото) Фото:

На оборонное предприятие «Курганприбор» ищут руководителей конструкторских бюро авиационных средств поражения. Информация о вакансии размещена на сайте hh.ru.

«На АО «СКТБ «Курганприбор» требуются руководители конструкторских бюро электроприводов и авиационных средств поражения. Заработная плата от 52 800 рублей на руки. Требование: высшее техническое образование по специальности, опыт работы: 1—3 года», — говорится в объявлении. Также необходимо уметь работать в программах «Компас-3D» и «Компас-электрик».

У руководства бюро находятся в подчинении два инженера-конструктора. В обязанности руководителей входит разработка и постановка на производство изделий спецназначения, сопровождение изделий в серийном производстве, а также наладка оборудования у заказчика.

Ранее URA.RU писало, что жителей из Курганской области приглашают работать на оборонном заводе под Москвой. На предприятии открыты вакансии токарей и фрезеровщиков. Вахтовикам обещают платить зарплату в 130 тысяч рублей.

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На оборонное предприятие «Курганприбор» ищут руководителей конструкторских бюро авиационных средств поражения. Информация о вакансии размещена на сайте hh.ru. «На АО «СКТБ «Курганприбор» требуются руководители конструкторских бюро электроприводов и авиационных средств поражения. Заработная плата от 52 800 рублей на руки. Требование: высшее техническое образование по специальности, опыт работы: 1—3 года», — говорится в объявлении. Также необходимо уметь работать в программах «Компас-3D» и «Компас-электрик». У руководства бюро находятся в подчинении два инженера-конструктора. В обязанности руководителей входит разработка и постановка на производство изделий спецназначения, сопровождение изделий в серийном производстве, а также наладка оборудования у заказчика. Ранее URA.RU писало, что жителей из Курганской области приглашают работать на оборонном заводе под Москвой. На предприятии открыты вакансии токарей и фрезеровщиков. Вахтовикам обещают платить зарплату в 130 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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