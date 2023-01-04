04 января 2023
03 января 2023

Курганцев приглашают работать на оборонном заводе под Москвой за 130 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Токарь универсал IV разряда на предприятии «Синтез». Курган
На оборонное предприятие в Калуге требуются токари и фрезеровщики Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать на оборонное предприятие в Калуге, которая находится в 160 километрах от Москвы. На завод по производству турбин требуются токари-расточники и фрезеровщики. Информация о вакансиях размещена на популярном сайте объявлений.

«На оборонный завод по производству турбин в городе Калуге требуется токарь-расточник. Работа вахтовым методом 60/30. Требования: наличие 4-5 разряда, опыт работы на чистовой обработке от 3 лет, умение читать чертежи. Заработная плата до 130 000 рублей», — указано в объявлении. Также на оборонный завод приглашают токарей и фрезеровщиков с опытом работы на зарплату до 125 тысяч рублей.

Работодатель предоставляет жилье, компенсирует проезд или покупку билета. Кроме того, рабочим бесплатно выдается спецодежда и средства индивидуальной защиты.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работать над гособоронзаказом в Башкортостане. Сварщикам слесарям и малярам готовы платить 103 тысячи рублей. Также сообщалось, что в Курганской области набирают разнорабочих для восстановления Донецка. Вахтовикам обещают платить до 360 тысяч рублей.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Жителей Курганской области приглашают работать на оборонное предприятие в Калуге, которая находится в 160 километрах от Москвы. На завод по производству турбин требуются токари-расточники и фрезеровщики. Информация о вакансиях размещена на популярном сайте объявлений. «На оборонный завод по производству турбин в городе Калуге требуется токарь-расточник. Работа вахтовым методом 60/30. Требования: наличие 4-5 разряда, опыт работы на чистовой обработке от 3 лет, умение читать чертежи. Заработная плата до 130 000 рублей», — указано в объявлении. Также на оборонный завод приглашают токарей и фрезеровщиков с опытом работы на зарплату до 125 тысяч рублей. Работодатель предоставляет жилье, компенсирует проезд или покупку билета. Кроме того, рабочим бесплатно выдается спецодежда и средства индивидуальной защиты. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работать над гособоронзаказом в Башкортостане. Сварщикам слесарям и малярам готовы платить 103 тысячи рублей. Также сообщалось, что в Курганской области набирают разнорабочих для восстановления Донецка. Вахтовикам обещают платить до 360 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...