Курганцев приглашают работать на оборонном заводе под Москвой за 130 тысяч

На оборонное предприятие в Калуге требуются токари и фрезеровщики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курганской области приглашают работать на оборонное предприятие в Калуге, которая находится в 160 километрах от Москвы. На завод по производству турбин требуются токари-расточники и фрезеровщики. Информация о вакансиях размещена на популярном сайте объявлений.

«На оборонный завод по производству турбин в городе Калуге требуется токарь-расточник. Работа вахтовым методом 60/30. Требования: наличие 4-5 разряда, опыт работы на чистовой обработке от 3 лет, умение читать чертежи. Заработная плата до 130 000 рублей», — указано в объявлении. Также на оборонный завод приглашают токарей и фрезеровщиков с опытом работы на зарплату до 125 тысяч рублей.

Работодатель предоставляет жилье, компенсирует проезд или покупку билета. Кроме того, рабочим бесплатно выдается спецодежда и средства индивидуальной защиты.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работать над гособоронзаказом в Башкортостане. Сварщикам слесарям и малярам готовы платить 103 тысячи рублей. Также сообщалось, что в Курганской области набирают разнорабочих для восстановления Донецка. Вахтовикам обещают платить до 360 тысяч рублей.