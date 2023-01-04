Власти Покачей пожаловались губернатору ХМАО на нехватку денег

05 января 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой пожаловались на нехватку денег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы Покачей Али Курбанов пожаловался губернатору ХМАО Наталье Комаровой на нехватку денег в бюджете города. Об этом он заявил во время рабочей встречи губернатора с главой города и представителями думы, передает журналист URA.RU. «Мы маленький город, и нам не хватает денег. Все капитальные ремонты и все предписания надзорных органов тоже требуют больших вложений. Где из нашего, никак не увеличивающегося, бюджета выделить эти деньги?» — сказал Курбанов. В ответ Комарова предложила рациональнее подходить к вопросу строительства в муниципалитетах, чтобы снизить расходы на содержание и прочее. При этом глава региона заверила, что размер города не влияет на распределение регионального бюджета. «Нехватка ресурсов не зависит от того, что город маленький. Не думайте, что мы не обращаем на город внимания. Каждый год мы формируем бюджет из того, что есть, что заработали», — сказала Комарова. Также власти города рассказали, что часть жителей работает и платит налог на доход в бюджет соседних муниципалитетов. Комарова пообещала властям города, что налоговая проведет соответствующий анализ, и после этого предложила совместно придумать решение по увеличению бюджета Покачей.

Депутат думы Покачей Али Курбанов пожаловался губернатору ХМАО Наталье Комаровой на нехватку денег в бюджете города. Об этом он заявил во время рабочей встречи губернатора с главой города и представителями думы, передает журналист URA.RU. «Мы маленький город, и нам не хватает денег. Все капитальные ремонты и все предписания надзорных органов тоже требуют больших вложений. Где из нашего, никак не увеличивающегося, бюджета выделить эти деньги?» — сказал Курбанов. В ответ Комарова предложила рациональнее подходить к вопросу строительства в муниципалитетах, чтобы снизить расходы на содержание и прочее. При этом глава региона заверила, что размер города не влияет на распределение регионального бюджета. «Нехватка ресурсов не зависит от того, что город маленький. Не думайте, что мы не обращаем на город внимания. Каждый год мы формируем бюджет из того, что есть, что заработали», — сказала Комарова. Также власти города рассказали, что часть жителей работает и платит налог на доход в бюджет соседних муниципалитетов. Комарова пообещала властям города, что налоговая проведет соответствующий анализ, и после этого предложила совместно придумать решение по увеличению бюджета Покачей.