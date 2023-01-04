В Кургане уволили директора МУП «Прометей» Галину Вихареву (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После рекомендации правительства региона уволили директора компании мэрии МУП «Прометей» Галину Вихареву. причиной увольнения стали неудовлетворительная работа руководителя и постоянные срывы при выполнении коммунальных работ и обслуживании жилых домов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«По рекомендации регионального правительства администрацией города была уволена руководитель муниципальной управляющей компании „Прометей“ [Галина Вихарева]», — говорится в сообщении. По данным сервиса СБИС, ее последним рабочим днем было 23 декабря 2022 года. Сейчас исполняющим обязанности назначен главный инженер компании Константин Гаврилов.

Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова отметила, что качество работы МУП «Прометей» вызывало постоянные нарекания не только у горожан, но и руководства департамента. «Можно сколько угодно рассказывать о проблемах в части того, что „Прометею“ достался старый жилой фонд, где далеко не все жители платят за услуги. Не платят — взыскивайте. Платят — убирайте и оказывайте услуги вовремя. Мы порекомендовали администрации города провести анализ качества работы предыдущего руководителя, и если будут обнаружены злоупотребления, обратиться в правоохранительные органы», — дополнила Саблукова.

Ранее URA.RU писало, что в октябре прошлого года из-за неудовлетворительной работы управкомпаний Кургана был уволен начальник госжилинспекции региона Владимир Чупахин. Это произошло после выездного совещания по дворам, на котором лично присутствовал губернатор Вадим Шумков. На место Чупахина был поставлен старший инспектор ГЖИ Дмитрий Пысин. Также сообщалось, что в декабре 2022 года бывший директор МУП «Прометей» Галина Вихарева была оштрафована на 200 тысяч рублей за то, что занималась предпринимательской деятельностью без лицензии.

По данным СБИС, и.о директора МУП «Прометей» назначен Константин Гаврилов, работавший главным инженером в компании Скрин: портал СБИС