В Курганской области уволен начальник государственной жилищной инспекции

12 октября 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Владимир Чупахин освобожден от должности после выездного совещания с губернатором Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Курганской области уволен начальник государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин. Это произошло после выездного совещания по дворам Кургана при участии губернатора региона Вадима Шумкова, где была выявлена неудовлетворительная работа УК, сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «По итогам выезда губернатора Вадима Шумкова 11 октября в несколько дворов города Кургана, где была выявлена неудовлетворительная работа управляющих компании, уволен начальник государственной жилищной инспекции. Временно с 12 октября исполнять обязанности руководителя ведомства будет Дмитрий Пысин — заместитель начальника государственной жилищной инспекции Курганской области — старший государственный жилищный инспектор», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Владимир Чупахин возглавлял ГЖИ Курганской области с 1 ноября 2016 года. Ранее он исполнял обязанности заместителя начальника ведомства. URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков выразил недовольство некоторыми курганскими управляющими компаниями и потребовал привлечь их к ответственности. В своем telegram-канале Шумков писал, что часть УК «так и не перешагнули уровень кустарей и мелких вороваек, существующих на средства жителей».

В Курганской области уволен начальник государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин. Это произошло после выездного совещания по дворам Кургана при участии губернатора региона Вадима Шумкова, где была выявлена неудовлетворительная работа УК, сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «По итогам выезда губернатора Вадима Шумкова 11 октября в несколько дворов города Кургана, где была выявлена неудовлетворительная работа управляющих компании, уволен начальник государственной жилищной инспекции. Временно с 12 октября исполнять обязанности руководителя ведомства будет Дмитрий Пысин — заместитель начальника государственной жилищной инспекции Курганской области — старший государственный жилищный инспектор», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Владимир Чупахин возглавлял ГЖИ Курганской области с 1 ноября 2016 года. Ранее он исполнял обязанности заместителя начальника ведомства. URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков выразил недовольство некоторыми курганскими управляющими компаниями и потребовал привлечь их к ответственности. В своем telegram-канале Шумков писал, что часть УК «так и не перешагнули уровень кустарей и мелких вороваек, существующих на средства жителей».