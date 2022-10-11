11 октября 2022

В Курганской области уволен начальник государственной жилищной инспекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора. Курган, чупахин владимир
Владимир Чупахин освобожден от должности после выездного совещания с губернатором Фото:

В Курганской области уволен начальник государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин. Это произошло после выездного совещания по дворам Кургана при участии губернатора региона Вадима Шумкова, где была выявлена неудовлетворительная работа УК, сообщается в telegram-канале правительства Курганской области.

«По итогам выезда губернатора Вадима Шумкова 11 октября в несколько дворов города Кургана, где была выявлена неудовлетворительная работа управляющих компании, уволен начальник государственной жилищной инспекции. Временно с 12 октября исполнять обязанности руководителя ведомства будет Дмитрий Пысин — заместитель начальника государственной жилищной инспекции Курганской области — старший государственный жилищный инспектор», — говорится в сообщении правительства Курганской области.

Владимир Чупахин возглавлял ГЖИ Курганской области с 1 ноября 2016 года. Ранее он исполнял обязанности заместителя начальника ведомства. URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков выразил недовольство некоторыми курганскими управляющими компаниями и потребовал привлечь их к ответственности. В своем telegram-канале Шумков писал, что часть УК «так и не перешагнули уровень кустарей и мелких вороваек, существующих на средства жителей».

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В Курганской области уволен начальник государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин. Это произошло после выездного совещания по дворам Кургана при участии губернатора региона Вадима Шумкова, где была выявлена неудовлетворительная работа УК, сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «По итогам выезда губернатора Вадима Шумкова 11 октября в несколько дворов города Кургана, где была выявлена неудовлетворительная работа управляющих компании, уволен начальник государственной жилищной инспекции. Временно с 12 октября исполнять обязанности руководителя ведомства будет Дмитрий Пысин — заместитель начальника государственной жилищной инспекции Курганской области — старший государственный жилищный инспектор», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Владимир Чупахин возглавлял ГЖИ Курганской области с 1 ноября 2016 года. Ранее он исполнял обязанности заместителя начальника ведомства. URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков выразил недовольство некоторыми курганскими управляющими компаниями и потребовал привлечь их к ответственности. В своем telegram-канале Шумков писал, что часть УК «так и не перешагнули уровень кустарей и мелких вороваек, существующих на средства жителей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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