Замгубернатора сделал выговор мэру Кургана из-за плохой работы коммунальщиков

Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев в ходе рабочего выезда по дворам и улицам 5 января сделал выговор главе Кургана Елене Ситниковой из-за плохой работы коммунальных служб и отвечающих за их контроль организаций. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Представители правительства области вместе с коллегами из администрации города совместно проехали по городским территориям. Массу нареканий вызвало качество уборки междворовых проездов и дворовых территорий. Заместитель губернатора Константин Малышев указал главе администрации города на низкое качество работы служб городской администрации, отвечающих за благоустройство и административную инспекцию», — говорится в сообщении.
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Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев в ходе рабочего выезда по дворам и улицам 5 января сделал выговор главе Кургана Елене Ситниковой из-за плохой работы коммунальных служб и отвечающих за их контроль организаций. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Представители правительства области вместе с коллегами из администрации города совместно проехали по городским территориям. Массу нареканий вызвало качество уборки междворовых проездов и дворовых территорий. Заместитель губернатора Константин Малышев указал главе администрации города на низкое качество работы служб городской администрации, отвечающих за благоустройство и административную инспекцию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Кургане по поручению Вадима Шумкова прошли проверки по уборке дворов и улиц. Губернатор отправил в рейд своего заместителя Константина Малышева, главу города Елену Ситникову, а также и. о. начальников ГЖИ Дмитрия Пысина и управления специальных программ аппарата губернатора Станислава Носкова. После рейда стало известно о том, что из-за неудовлетворительной работы по содержанию жилых домов была уволена руководитель МУП «Прометей» Галина Вихарева. По данным СБИС, на ее место поставили главного инженера Константина Гаврилова.