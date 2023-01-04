Замгубернатора сделал выговор мэру Кургана из-за плохой работы коммунальщиков

05 января 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Мэру Кургана Елене Ситниковой указали на плохую работу коммунальных служб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев в ходе рабочего выезда по дворам и улицам 5 января сделал выговор главе Кургана Елене Ситниковой из-за плохой работы коммунальных служб и отвечающих за их контроль организаций. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Представители правительства области вместе с коллегами из администрации города совместно проехали по городским территориям. Массу нареканий вызвало качество уборки междворовых проездов и дворовых территорий. Заместитель губернатора Константин Малышев указал главе администрации города на низкое качество работы служб городской администрации, отвечающих за благоустройство и административную инспекцию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Кургане по поручению Вадима Шумкова прошли проверки по уборке дворов и улиц. Губернатор отправил в рейд своего заместителя Константина Малышева, главу города Елену Ситникову, а также и. о. начальников ГЖИ Дмитрия Пысина и управления специальных программ аппарата губернатора Станислава Носкова. После рейда стало известно о том, что из-за неудовлетворительной работы по содержанию жилых домов была уволена руководитель МУП «Прометей» Галина Вихарева. По данным СБИС, на ее место поставили главного инженера Константина Гаврилова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев в ходе рабочего выезда по дворам и улицам 5 января сделал выговор главе Кургана Елене Ситниковой из-за плохой работы коммунальных служб и отвечающих за их контроль организаций. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Представители правительства области вместе с коллегами из администрации города совместно проехали по городским территориям. Массу нареканий вызвало качество уборки междворовых проездов и дворовых территорий. Заместитель губернатора Константин Малышев указал главе администрации города на низкое качество работы служб городской администрации, отвечающих за благоустройство и административную инспекцию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Кургане по поручению Вадима Шумкова прошли проверки по уборке дворов и улиц. Губернатор отправил в рейд своего заместителя Константина Малышева, главу города Елену Ситникову, а также и. о. начальников ГЖИ Дмитрия Пысина и управления специальных программ аппарата губернатора Станислава Носкова. После рейда стало известно о том, что из-за неудовлетворительной работы по содержанию жилых домов была уволена руководитель МУП «Прометей» Галина Вихарева. По данным СБИС, на ее место поставили главного инженера Константина Гаврилова.