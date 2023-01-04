Жители ХМАО раскупают билеты на новый «Аватар», несмотря на высокие цены

05 января 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Стоимость билетов на новый «Аватар» выше, чем на другие фильмы Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Сургута и Нижневартовска скупают билеты на новый фильм «Аватар 2: Путь воды», несмотря на высокую стоимость сеансов. Цены достигают 500 рублей, хотя места на другие фильмы стоят от 300 до 350 рублей, передает журналист URA.RU. «Стоимость билетов составляет 450 рублей, на 3D — 500 рублей. Билеты быстро раскупают», — сказали в кинотеатре Сургута «Галактика». Тем временем цена билетов на нового «Чебурашку», согласно расписанию на сайте кинотеатра, начинается от 300 рублей. В кинотеатрах Нижневартовска также возник ажиотажный спрос на новую картину Джеймса Кэмерона. «Купить более-менее нормальные билеты на ближайшие пару дней уже нереально. Тем более фильм показывают не во всех кинотеатрах города. В „Югре-синема“ остался всего один сеанс, да и в „Надежде“ хорошие места тоже расхватали», — поделился с URA.RU житель Нижневартовска Дмитрий Иванов. Получить комментарий в самих кинотеатрах на момент публикации новости не удалось. В кинозалах не ответили на звонки журналиста агентства. Тем временем в Ханты-Мансийске прокатчики рассказали, что начнут продажу билетов на второй «Аватар» только с 12 января. Ранее URA.RU писало, что кинотеатры ХМАО покажут в прокате «Аватар: Путь воды» в обход западных санкций. Прокат голливудских новинок в России иностранные кинокомпании отменили в рамках санкционного давления. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сургута и Нижневартовска скупают билеты на новый фильм «Аватар 2: Путь воды», несмотря на высокую стоимость сеансов. Цены достигают 500 рублей, хотя места на другие фильмы стоят от 300 до 350 рублей, передает журналист URA.RU. «Стоимость билетов составляет 450 рублей, на 3D — 500 рублей. Билеты быстро раскупают», — сказали в кинотеатре Сургута «Галактика». Тем временем цена билетов на нового «Чебурашку», согласно расписанию на сайте кинотеатра, начинается от 300 рублей. В кинотеатрах Нижневартовска также возник ажиотажный спрос на новую картину Джеймса Кэмерона. «Купить более-менее нормальные билеты на ближайшие пару дней уже нереально. Тем более фильм показывают не во всех кинотеатрах города. В „Югре-синема“ остался всего один сеанс, да и в „Надежде“ хорошие места тоже расхватали», — поделился с URA.RU житель Нижневартовска Дмитрий Иванов. Получить комментарий в самих кинотеатрах на момент публикации новости не удалось. В кинозалах не ответили на звонки журналиста агентства. Тем временем в Ханты-Мансийске прокатчики рассказали, что начнут продажу билетов на второй «Аватар» только с 12 января. Ранее URA.RU писало, что кинотеатры ХМАО покажут в прокате «Аватар: Путь воды» в обход западных санкций. Прокат голливудских новинок в России иностранные кинокомпании отменили в рамках санкционного давления. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.