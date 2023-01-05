Армия России штурмует поселок Нью-Йорк в ДНР

05 января 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Боевые работы ведутся в поселке Новгородское в ДНР, киевские власти переименовали его в Нью-Йорк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ДНР рассказали об особенностях боевой работы в поселке городского типа Новгородское, который киевские власти переименовали в Нью-Йорк. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Поражаем ВОПы (взводные опорные пункты), окопы, блиндажи, периодически попадаем по пикапам, на которых они повадились возить подкрепление, боеприпасы… тоже хорошо горят», — сообщает корреспондент. Об этом журналисту издания рассказал командир батареи с позывным «Злой». Ранее сообщалось, что российские войска заняли выгодные позиции на Донецком направлении. ВСУ пытались проводить контратаки в ДНР, но все они были отражены, передает RT.

В ДНР рассказали об особенностях боевой работы в поселке городского типа Новгородское, который киевские власти переименовали в Нью-Йорк. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Поражаем ВОПы (взводные опорные пункты), окопы, блиндажи, периодически попадаем по пикапам, на которых они повадились возить подкрепление, боеприпасы… тоже хорошо горят», — сообщает корреспондент. Об этом журналисту издания рассказал командир батареи с позывным «Злой». Ранее сообщалось, что российские войска заняли выгодные позиции на Донецком направлении. ВСУ пытались проводить контратаки в ДНР, но все они были отражены, передает RT.