Посол Антонов заявил, что США будут бороться с Россией «до последнего украинца»

06 января 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Вашингтон будет бороться с Россией до последнего украинского бойца, заявил Анатолий Антонов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отказ от прекращения огня на Украине означает, что США настроены вести боевые действия с Россией «до последнего Украинца». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют „попыткой взять передышку“. Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами „до последнего украинца“, а судьба народа Украины американцев совсем не волнует», — заявил Анатолий Антонов. Его слова передает telegram-канал Посольства России в США. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. 5 января 2023 года Путин приказал главе Минобороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине с 6-го по 7 января. Ограничения вводятся на 36 часов. В случае нарушения режима со стороны ВСУ армия России нанесет удар, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает RT.

Отказ от прекращения огня на Украине означает, что США настроены вести боевые действия с Россией «до последнего Украинца». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют „попыткой взять передышку“. Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами „до последнего украинца“, а судьба народа Украины американцев совсем не волнует», — заявил Анатолий Антонов. Его слова передает telegram-канал Посольства России в США. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. 5 января 2023 года Путин приказал главе Минобороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине с 6-го по 7 января. Ограничения вводятся на 36 часов. В случае нарушения режима со стороны ВСУ армия России нанесет удар, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает RT.