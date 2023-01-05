05 января 2023
04 января 2023

В Екатеринбурге на стройке бетономешалка рухнула в котлован. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт школы искусств № 1. Курган, бетономешалка
Автобетоносмеситель не смог развернуться и угодил в котлован Фото:

Возле ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге автобетоносмеситель упал в котлован стройки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Бетоносмеситель заехал со стороны улицы Токарей, стал разворачиваться, сдавая назад, из-за льда не удержался и рухнул с обрыва. Водителя увезли в больницу», — рассказал очевидец в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

Корреспондент URA.RU направил запрос представителям ЖК «Нагорный». На момент публикации ответа не поступило.

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Возле ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге автобетоносмеситель упал в котлован стройки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Бетоносмеситель заехал со стороны улицы Токарей, стал разворачиваться, сдавая назад, из-за льда не удержался и рухнул с обрыва. Водителя увезли в больницу», — рассказал очевидец в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». Корреспондент URA.RU направил запрос представителям ЖК «Нагорный». На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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