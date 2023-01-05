Автобетоносмеситель не смог развернуться и угодил в котлован
Возле ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге автобетоносмеситель упал в котлован стройки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Бетоносмеситель заехал со стороны улицы Токарей, стал разворачиваться, сдавая назад, из-за льда не удержался и рухнул с обрыва. Водителя увезли в больницу», — рассказал очевидец в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
Корреспондент URA.RU направил запрос представителям ЖК «Нагорный». На момент публикации ответа не поступило.
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