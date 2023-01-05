Сторонний инвестор отберет часть прибыли тюменских компаний

06 января 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Из-за конкуренции «со стороны» тюменские бизнесмены могут остаться без дохода Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Крупный инвестор из соседнего региона планирует открыть в Тюменской области производство. Информация стала известна после заседания экспертного совета регионального инвестиционного агентства. Основным товаром нового производства станет продукция для нефтегазовой отрасли. «Инвестор готовится строить свой цех на территории области. Его название и перечень товаров мы пока разглашать не можем, из какого он региона — тоже пока закрытая информация. Но этот проект Тюмени сейчас очень нужен и интересен», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе инвестиционного агентства. Появление нового игрока усилит конкуренцию на местном рынке и может сыграть не на импортозамещение, а на исключение части тюменских предпринимателей, считают в местном бизнес-сообществе. В регионе есть предприятия, у которых сторонний инвестор может отнять прибыль, рассказал агентству тюменский производитель полимерных изделий. «У нас сейчас сложная задача — перестроиться на импортозамещение. Это сложно, добавляет сложности появление в нефтегазовом кластере иногородних компаний. А появление еще одного крупного инвестора оставит нас без дохода», — пояснил собеседник в разговоре с URA.RU. Агентство направило запрос в департамент инвестиционной политики Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, с какими трудностями сталкивается местный бизнес, выполняя задачи по импортозамещению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупный инвестор из соседнего региона планирует открыть в Тюменской области производство. Информация стала известна после заседания экспертного совета регионального инвестиционного агентства. Основным товаром нового производства станет продукция для нефтегазовой отрасли. «Инвестор готовится строить свой цех на территории области. Его название и перечень товаров мы пока разглашать не можем, из какого он региона — тоже пока закрытая информация. Но этот проект Тюмени сейчас очень нужен и интересен», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе инвестиционного агентства. Появление нового игрока усилит конкуренцию на местном рынке и может сыграть не на импортозамещение, а на исключение части тюменских предпринимателей, считают в местном бизнес-сообществе. В регионе есть предприятия, у которых сторонний инвестор может отнять прибыль, рассказал агентству тюменский производитель полимерных изделий. «У нас сейчас сложная задача — перестроиться на импортозамещение. Это сложно, добавляет сложности появление в нефтегазовом кластере иногородних компаний. А появление еще одного крупного инвестора оставит нас без дохода», — пояснил собеседник в разговоре с URA.RU. Агентство направило запрос в департамент инвестиционной политики Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, с какими трудностями сталкивается местный бизнес, выполняя задачи по импортозамещению.