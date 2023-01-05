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В ЯНАО возобновлено движение по ледовой переправе и региональным трассам

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зима, север, зимняя дорога, ледовая переправа
В ЯНАО открыли движение по ледовой переправе и региональным дорогам Фото:

В ЯНАО открыто движение по ледовой переправе и региональным дорогам, но зимники еще закрыты. Об этом сообщается на официальной странице регионального департамента транспорта во «Вконтакте».

«Открыто движение по ледовой переправе Салехард — Лабытнанги, дорогам Салехард—Аксарка и Надым—Салехард. Движение по зимникам Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги и Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале закрыто. Ведутся работы по расчистке трасс», — говорится в сообщение.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыты ледовая переправа и зимник. Причина — неблагоприятные погодные условия.

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В ЯНАО открыто движение по ледовой переправе и региональным дорогам, но зимники еще закрыты. Об этом сообщается на официальной странице регионального департамента транспорта во «Вконтакте». «Открыто движение по ледовой переправе Салехард — Лабытнанги, дорогам Салехард—Аксарка и Надым—Салехард. Движение по зимникам Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги и Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале закрыто. Ведутся работы по расчистке трасс», — говорится в сообщение. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыты ледовая переправа и зимник. Причина — неблагоприятные погодные условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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