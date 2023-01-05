05 января 2023
04 января 2023

Курганский замгубернатора рассказал про тысячи вакансий, где можно зарабатывать

В Кургане три завода предлагают 3500 вакансий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Николая Цуканова в Курган , производственный процесс, рабочий в очках, рабочий в цехе
Архипов отметил, что курганцам повезло с наличием рабочих мест Фото:

Заместитель губернатора Курганской области Владимир Архивов заявил, что в Кургане только на трех завода заявлено 3500 вакансий для тех, кто хочет зарабатывать. Чиновник отметил, что благодаря расширению производства и росту оборонзаказа, город оказался в более выгодном положении и ждет тех, кто готов вернуться в регион, сообщает telegram-канал правительства Курганской области.

«В кризисные годы предприятия закрывались, экономические показатели падали. Последние годы ситуация в корне изменилась. […] Растет объем государственного заказа в части стройки и ремонтов, где остро требуются рабочие руки. […] Расширение производства и рост оборонзаказа привели к тому, что только в Кургане на трех крупнейших заводах сейчас заявлено 3500 вакансий. Сейчас очень высока потребность в работниках как на эти заводы, так и на другие предприятия, которые развиваются, двигая экономику на новый уровень. Кургану очень повезло. Сейчас, когда с работой во многих местах возникают неопределенности, здесь очень нужны рабочие руки», — цитирует Архипова пресс-служба правительства области.

По словам Архипова, регион предоставляет возможность не просто работать, а зарабатывать и обеспечивать семьи. Он напомнил про работу индустриальных парков, а также подчеркнул, что в Кургане не откажут тем, кто ранее покинул регион, но готов вернуться и работать здесь.

Ранее URA.RU писало, что на оборонное предприятие «Курганприбор» ищут руководителей конструкторских бюро авиационных средств поражения. Объявление о вакансии размещено на портале hh.ru, указана заработная плата от 52 800 рублей на руки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Заместитель губернатора Курганской области Владимир Архивов заявил, что в Кургане только на трех завода заявлено 3500 вакансий для тех, кто хочет зарабатывать. Чиновник отметил, что благодаря расширению производства и росту оборонзаказа, город оказался в более выгодном положении и ждет тех, кто готов вернуться в регион, сообщает telegram-канал правительства Курганской области. «В кризисные годы предприятия закрывались, экономические показатели падали. Последние годы ситуация в корне изменилась. […] Растет объем государственного заказа в части стройки и ремонтов, где остро требуются рабочие руки. […] Расширение производства и рост оборонзаказа привели к тому, что только в Кургане на трех крупнейших заводах сейчас заявлено 3500 вакансий. Сейчас очень высока потребность в работниках как на эти заводы, так и на другие предприятия, которые развиваются, двигая экономику на новый уровень. Кургану очень повезло. Сейчас, когда с работой во многих местах возникают неопределенности, здесь очень нужны рабочие руки», — цитирует Архипова пресс-служба правительства области. По словам Архипова, регион предоставляет возможность не просто работать, а зарабатывать и обеспечивать семьи. Он напомнил про работу индустриальных парков, а также подчеркнул, что в Кургане не откажут тем, кто ранее покинул регион, но готов вернуться и работать здесь. Ранее URA.RU писало, что на оборонное предприятие «Курганприбор» ищут руководителей конструкторских бюро авиационных средств поражения. Объявление о вакансии размещено на портале hh.ru, указана заработная плата от 52 800 рублей на руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...