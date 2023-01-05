Курганский замгубернатора рассказал про тысячи вакансий, где можно зарабатывать

В Кургане три завода предлагают 3500 вакансий

06 января 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Архипов отметил, что курганцам повезло с наличием рабочих мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области Владимир Архивов заявил, что в Кургане только на трех завода заявлено 3500 вакансий для тех, кто хочет зарабатывать. Чиновник отметил, что благодаря расширению производства и росту оборонзаказа, город оказался в более выгодном положении и ждет тех, кто готов вернуться в регион, сообщает telegram-канал правительства Курганской области. «В кризисные годы предприятия закрывались, экономические показатели падали. Последние годы ситуация в корне изменилась. […] Растет объем государственного заказа в части стройки и ремонтов, где остро требуются рабочие руки. […] Расширение производства и рост оборонзаказа привели к тому, что только в Кургане на трех крупнейших заводах сейчас заявлено 3500 вакансий. Сейчас очень высока потребность в работниках как на эти заводы, так и на другие предприятия, которые развиваются, двигая экономику на новый уровень. Кургану очень повезло. Сейчас, когда с работой во многих местах возникают неопределенности, здесь очень нужны рабочие руки», — цитирует Архипова пресс-служба правительства области. По словам Архипова, регион предоставляет возможность не просто работать, а зарабатывать и обеспечивать семьи. Он напомнил про работу индустриальных парков, а также подчеркнул, что в Кургане не откажут тем, кто ранее покинул регион, но готов вернуться и работать здесь. Ранее URA.RU писало, что на оборонное предприятие «Курганприбор» ищут руководителей конструкторских бюро авиационных средств поражения. Объявление о вакансии размещено на портале hh.ru, указана заработная плата от 52 800 рублей на руки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора Курганской области Владимир Архивов заявил, что в Кургане только на трех завода заявлено 3500 вакансий для тех, кто хочет зарабатывать. Чиновник отметил, что благодаря расширению производства и росту оборонзаказа, город оказался в более выгодном положении и ждет тех, кто готов вернуться в регион, сообщает telegram-канал правительства Курганской области. «В кризисные годы предприятия закрывались, экономические показатели падали. Последние годы ситуация в корне изменилась. […] Растет объем государственного заказа в части стройки и ремонтов, где остро требуются рабочие руки. […] Расширение производства и рост оборонзаказа привели к тому, что только в Кургане на трех крупнейших заводах сейчас заявлено 3500 вакансий. Сейчас очень высока потребность в работниках как на эти заводы, так и на другие предприятия, которые развиваются, двигая экономику на новый уровень. Кургану очень повезло. Сейчас, когда с работой во многих местах возникают неопределенности, здесь очень нужны рабочие руки», — цитирует Архипова пресс-служба правительства области. По словам Архипова, регион предоставляет возможность не просто работать, а зарабатывать и обеспечивать семьи. Он напомнил про работу индустриальных парков, а также подчеркнул, что в Кургане не откажут тем, кто ранее покинул регион, но готов вернуться и работать здесь. Ранее URA.RU писало, что на оборонное предприятие «Курганприбор» ищут руководителей конструкторских бюро авиационных средств поражения. Объявление о вакансии размещено на портале hh.ru, указана заработная плата от 52 800 рублей на руки.