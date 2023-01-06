В Конгрессе США призвали лишить Украину денег после отказа от перемирия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Отказ Украины от прекращения огня в Рождество — это безнравственно, заявил Пол Госар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После отказа президента Украины Владимира Зеленского от прекращения огня в Рождество Киев стоит лишить финансирования. Об этом заявил конгрессмен-республиканец в США Пол Госар.

«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал Пол Госар в Twitter.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением прекратить боевые действия на время Рождества. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. После этого глава Министерства обороны Сергею Шойгу отдал приказ о прекращении огня с 12.00 6 января до 24.00 7 января, сообщает телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После отказа президента Украины Владимира Зеленского от прекращения огня в Рождество Киев стоит лишить финансирования. Об этом заявил конгрессмен-республиканец в США Пол Госар. «Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал Пол Госар в Twitter. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением прекратить боевые действия на время Рождества. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. После этого глава Министерства обороны Сергею Шойгу отдал приказ о прекращении огня с 12.00 6 января до 24.00 7 января, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...