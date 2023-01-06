В Конгрессе США призвали лишить Украину денег после отказа от перемирия

После отказа президента Украины Владимира Зеленского от прекращения огня в Рождество Киев стоит лишить финансирования. Об этом заявил конгрессмен-республиканец в США Пол Госар.
«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал Пол Госар в Twitter.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением прекратить боевые действия на время Рождества. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. После этого глава Министерства обороны Сергею Шойгу отдал приказ о прекращении огня с 12.00 6 января до 24.00 7 января, сообщает телеканал 360.
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После отказа президента Украины Владимира Зеленского от прекращения огня в Рождество Киев стоит лишить финансирования. Об этом заявил конгрессмен-республиканец в США Пол Госар. «Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал Пол Госар в Twitter. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением прекратить боевые действия на время Рождества. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. После этого глава Министерства обороны Сергею Шойгу отдал приказ о прекращении огня с 12.00 6 января до 24.00 7 января, сообщает телеканал 360.