ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского перемирия

Армия Украины нарушила режим перемирия на Рождество, начавшийся в 12:00 мск, который был предложен главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В 12:00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в telegram-канале СЦКК. До начала рождественского перемирия Украина не прекращала обстреливать позиции ВС РФ, дополняется в сообщении.
На Украине наступило рождественское перемирие 6 января. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что временное перемириекасается только православных граждан. Украинская сторона не поддержала ввести режим прекращения огня на 36 часов.
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Армия Украины нарушила режим перемирия на Рождество, начавшийся в 12:00 мск, который был предложен главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «В 12:00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в telegram-канале СЦКК. До начала рождественского перемирия Украина не прекращала обстреливать позиции ВС РФ, дополняется в сообщении. На Украине наступило рождественское перемирие 6 января. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что временное перемирие касается только православных граждан. Украинская сторона не поддержала ввести режим прекращения огня на 36 часов.