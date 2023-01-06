ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского перемирия

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Прямое попадание снаряда в жилой дом в центре Горловки. ДНР, горловка, обстрел, сво
ВСУ обстреляли Донецк после наступления рождественского перемирия, сообщает СЦКК (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины нарушила режим перемирия на Рождество, начавшийся в 12:00 мск, который был предложен главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В 12:00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в telegram-канале СЦКК. До начала рождественского перемирия Украина не прекращала обстреливать позиции ВС РФ, дополняется в сообщении.

На Украине наступило рождественское перемирие 6 января. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что временное перемирие касается только православных граждан. Украинская сторона не поддержала ввести режим прекращения огня на 36 часов.

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Армия Украины нарушила режим перемирия на Рождество, начавшийся в 12:00 мск, который был предложен главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «В 12:00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в telegram-канале СЦКК. До начала рождественского перемирия Украина не прекращала обстреливать позиции ВС РФ, дополняется в сообщении. На Украине наступило рождественское перемирие 6 января. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что временное перемирие касается только православных граждан. Украинская сторона не поддержала ввести режим прекращения огня на 36 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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