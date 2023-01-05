Челябинская полиция сообщила о новом виде мошенничества

Злоумышленники звонят жертвам от имени сотрудников МФЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ГУ МВД по Челябинской области сообщает о новом виде обмана со стороны мошенников в отношении пользователей Госуслуг. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона, злоумышленники звонят жертвам от имени сотрудников портала, чтобы выманить код из SMS-сообщения.

«Жителю Сосновского района позвонил человек, заявил, что он — „представитель МФЦ“ и попросил продиктовать код из SMS, якобы для подключения услуги „получения письма“. Жительницу Златоуста просили сообщить код из SMS, якобы для получения письма, которое необходимо зарегистрировать через МФЦ», — рассказали в пресс-службе главка.

В Магнитогорске у соцработника под предлогом пересчета пенсии выманили код и после звонка она не смогла зайти на свою страницу в «Госуслугах». Позже выяснилось, что с ее страницы были сделаны запросы о предоставлении справки 2-НДФЛ и электронной трудовой книжки. Еще одному жителю Магнитогорска позвонили под предлогом смены телефонного номера, а потом оформили на кредит в 70 тысяч рублей.

Как напомнили в полиции, целью злоумышленников является получение доступа к личным данным. На Госуслугах хранится персональная информация, которую можно использовать на сайтах, где оформление кредитов, займов или рассрочек на покупку осуществляется путем подтверждения личности через профиль на портале.

«Федеральные органы госвласти не рассылают сообщения с просьбой о предоставлении каких-либо персональных данных или предложением перезвонить. Никогда не сообщайте никакие данные по телефону: номера карт, коды из смс-сообщений, кодовые слова, логины и пароли. При поступлении звонков от якобы „сотрудников МФЦ“, прекратите разговор и перезвоните самостоятельно на „горячую линию“», — просит полиция.