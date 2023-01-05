Власти пермского города ищут подрядчика для стройки экстрим-парка

06 января 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Скейт-парк должны начать строить в начале мая 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Муниципальное бюджетное учреждение «Культура и спорт» города Кизел (Пермский край) ищет подрядчика для поставки и монтажа скейт-парка из модулей на деревянном каркасе. Исполнителя заказа определят через конкурсную процедуру. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 4,5 млн рублей, указано в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Поставка с монтажом скейт-парка. Площадка оснащается оборудованием в целях организации спортивного досуга молодежи, пропаганды здорового образа жизни, создания условий для развития самореализации молодежи. Как следствие — в целях формирования положительной модели построения своего будущего», — сообщается в техзадании к госзакупке. Среди требований к спортивному объекту указаны материалы из древесины хвойных пород и защитное водостойкое покрытие, подтвержденное заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы. Приступить к строительно-монтажным работам подрядчику необходимо в начале мая 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти ищут подрядчика для газификации поселка. Речь о населенном пункте Майкор, в котором проживают около 2,8 тысяч человек.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура и спорт» города Кизел (Пермский край) ищет подрядчика для поставки и монтажа скейт-парка из модулей на деревянном каркасе. Исполнителя заказа определят через конкурсную процедуру. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 4,5 млн рублей, указано в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Поставка с монтажом скейт-парка. Площадка оснащается оборудованием в целях организации спортивного досуга молодежи, пропаганды здорового образа жизни, создания условий для развития самореализации молодежи. Как следствие — в целях формирования положительной модели построения своего будущего», — сообщается в техзадании к госзакупке. Среди требований к спортивному объекту указаны материалы из древесины хвойных пород и защитное водостойкое покрытие, подтвержденное заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы. Приступить к строительно-монтажным работам подрядчику необходимо в начале мая 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти ищут подрядчика для газификации поселка. Речь о населенном пункте Майкор, в котором проживают около 2,8 тысяч человек.